Comunali, Brescia al centrosinistra. Latina, Treviso e Imperia al centrodestra. Sgarbi eletto ad Arpino

Il centrodestra esulta per i risultati di questa tornata elettorale. Ovviamente la partira finirà tra due settimane, ai ballottaggi, tuttavia, per ora, dai primi dati non definitivi sembra che il governo abbia superato il primo test dopo la vittoria alle politiche di 8 mesi fa. Fratelli d'Italia non ha dubbi: "Netta vittoria del centrodestra - sottolinea Giovanni Donzelli - e per noi la conferma della crescita esponenziale rispetto alle scorse amministrative già emersa con le ultime politiche". Anche il leader della Lega Matteo Salvini festeggia la "netta crescita" del suo partito "sia in termini di voti, sia di sindaci e consiglieri eletti". "L'effetto Schlein, se c'è, non si vede", commenta l'azzurro Tullio Ferrante.

Si tratta di elezioni locali, non una prova significativa di metà mandato per il governo. Quella, arriverà l'anno prossimo, con le europee, quando si valuterà al livello nazionale la tenuta della maggioranza e i suoi equilibri interni. Anche se non s'è votato in nessuna grande città, circa 6,3 milioni di italiani sono stati chiamati ai seggi per eleggere sindaci e consigli comunali. L'astensione c'è stata, ma non sembra aver inciso in modo radicale sui risultati.

A tenere banco nella giornata politica, non ci sono solo le comunali, ma anche il tema delle riforme. Ad accendere le polveri è il ministro Roberto Calderoli e la sua proposta di istituire "il governatore d'Italia". Il dirigente leghista, su Repubblica, definisce "una bestemmia" la soluzione del sindaco d'Italia: "Piuttosto - aggiunge - penso al modello 'governatore' della Regione. Il capo del governo è eletto direttamente dal popolo, però collegato a una coalizione di governo che gli garantisca una maggioranza certa in entrambe le Camere. Il principio del premier eletto deve essere controbilanciato dal ruolo del Parlamento, pertanto occorrerebbe introdurre la 'fiducia costruttiva', ovvero solo la maggioranza che ha espresso il premier ha la possibilità di trovarne un altro, in casi particolari".

Contro questa ipotesi insorgono tutte le opposioni

Il responsabile Riforme del Pd, Alessandro Alfieri, osserva che l'elezione diretta "svuoterebbe la figura del presidente della Repubblica come garante della Costituzione e della coesione nazionale". Anche il dem Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama. boccia Calderoli: "Il lupo - osserva - perde il pelo ma non il vizio: propone di temperare l'elezione diretta del presidente del consiglio - pericolosa trovata all'italiana che aggredisce e svuota le competenze-chiave del Presidente della Repubblica, e che diventa ancora più pericolosa se, come prospetta Calderoli, viene fatta a turno unico - nientemeno che con un'altra trovata sconosciuta nel mondo intero, cioè l'istituto che lui chiama della "fiducia costruttiva".

Il Movimento Cinque Stelle parla apertamemente di "pasticciatissimo scarabocchio costituzionale". "Un presidente del Consiglio 'eletto direttamente dal popolo però collegato a una coalizione di governo che gli garantisca una maggioranza certa' nelle Camere. Così - attaccano i Cinque Stelle - il Parlamento, l'organo che rappresenta la sovranità popolare e che approva le leggi, viene ridotto ad appendice del governo". "Il governatore d'Italia - commenta il leader di Azione, Carlo Calenda - non so davvero cosa sia. Non mi risulta che esista un modello del genere ". Osvaldo Napoli, sempre di Azione, definisce la proposta del ministro "il tentativo di macelleria costituzionale".

I risultati

Laura Castelletti, intanto, festeggia: è la prima donna sindaco nella storia di Brescia. In serata, con poco più del 50% delle sezioni scrutinate, la candidata del centrosinistra si presenta davanti alla Loggia, sede del consiglio comunale della città, per dare il via ai festeggiamenti. "Questo risultato è figlio del buon governo di questi dieci anni. È un'emozione essere la prima donna sindaco di Brescia, è una soddisfazione aver vinto al primo turno. La città ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere": sono state le prime dichiarazioni di quella che è stata per dieci anni la vicesindaca della città. La forbice è ampia: Castelletti è abbondantemente sopra il 50%, segue il candidato del centrodestra, Fabio Rolfi, che si ferma poco sopra il 40%. La sindaca raccoglie il testimone di Emilio Del Bono, che nel 2018 vinse al primo turno con il 53,8% dei voti. Per la seconda tornata elettorale di fila le elezioni a Brescia si concludono al primo turno. E uno dei primi pensieri di Castelletti è proprio per Del Bono: "Un grande amministratore e una presenza significativa per me in questa campagna elettorale".

La sindaca ribadisce il ruolo di squadra nel risultato del centrosinistra (senza 5stelle che a Brescia hanno corso con Pci e Unione popolare, fermandosi sotto il 3%): "Non sono donna sola al comando. C'è stato un lavoro di squadra fortissimo e continuerà a esserci". "Spero che le istituzioni facciano il loro dovere - ha aggiunto -. È bene che la Regione e il Governo facciano un rapido reset e si mettano a disposizione dei bresciani, non della sottoscritta. Siamo gente capace di pianificare, di portare avanti i progetti non ci deve essere ostilità. Spero che si sia trattato solo di uno spiacevole momento elettorale" ha risposto Castelletti a chi chiedeva delle promesse fatte dagli esponenti del governo nazionale e della Regione giunti a Brescia a sostegno di Rolfi. "Sono stata chiamata anche 'sindaca Ztl' e 'radical chic'. Quando non ci sono le idee si passa alle offese" ha replicato sul punto la neosindaca, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Grande delusione in casa centrodestra (dove FdI è primo partito, seguito dalla lista Rolfi e con la Lega sotto il 9%) che solo venerdì aveva portato a Brescia tutti i big, a partire dalla premier Giorgia Meloni in città per sostenere la corsa di Fabio Rolfi. "Le sconfitte fanno male, ma la città va ascoltata" il primo commneto di Rolfi. "Sono molto contento del lavoro costuito e fatto in questi mesi di lavoro, abbiamo rafforzato la presenza civica del centrodestra e ora l'obiettivo è costruire una proposta ancora più convincente per i prossimi cinque anni". Certo "serve proseguire l'impegno per alzare l'affluenza - ha concluso l'ex assessore regionale -: non siamo riusciti a motivare a sufficienza gli elettori che hanno un orientamento di centrodestra ma che anche questa volta hanno deciso di rimanere a casa".

Le prime indicazioni

Ancona passerebbe al centrodestra, Brescia che sembra rimasta di centrosinistra. Latina, retta da un commissario prefettizio, a sua volta data verso il centrodestra. Imperia che resterebbe guidata dall'ex ministro Claudio Scajola. Sono alcune delle prime, parziali indicazioni, che si possono trarre dall'inizio dello scrutinio del turno amministrativo. Scrutinio che procede ma si basa ancora in alcuni casi su poche decine di sezioni, in altri su appena tre o quattro. Unico dato definitivo, al momento, quello dell'affluenza, ferma al 59,03%. Alle precedenti elezioni fu del 61,22%, facendo registrare un calo del 2,19%.

Si tratta della terza prova elettorale a sette mesi dell'insediamento del governo, che coinvolge 598 Comuni di Regioni a Statuto ordinario - in Sicilia e Sardegna, 128 e 37 Comuni - si votera' il 28 e il 29 maggio. Novantuno i Comuni sopra i 15 mila abitanti, 17 i capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare i Consigli comunali - Vicenza, Treviso, Sondrio, Brescia, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Latina, Terni, Brindisi, Teramo, Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani - con un solo capoluogo di Regione, appunto Ancona. Otto amministrazioni uscenti sono guidate dal centrodestra (Vicenza, Treviso, Sondrio, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Ragusa), cinque dal centrosinistra (Ancona, Brindisi, Brescia, Teramo, Trapani), due sono gestite da un commissario prefettizio (Latina e Catania) e una da Azione (Siracusa).

Il centrodestra punta a strappare al centrosinistra qualche 'feudo' come Ancona, e confermare le amministrazioni uscenti. Il centrosinistra, e la segretaria Pd, Elly Schlein, in particolare, punta invece all'effetto Udine, dove registo' un mese fa una vittoria contro ogni pronostico, con Latina e Ancona in cima alle speranze.