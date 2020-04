[Il caso] Quel Comitato di eccellenze con pochi poteri e sotto attacco della politica al grido: “Basta professori”

“Ancora professori, altri professori, ma basta, ci serve altro…". È il commento più gentile intercettato tra Palamento e governo alla nascita del nuovo Comitato tecnico, questa volta per la Riapertura dell'Italia, voluto dal premier Conte. Che ha finito così col mettere un altro bastone tra le ruote del suo governo.

Non bastano il virus, i quasi ventimila morti, 60 milioni di italiani da convincere a stare a casa, un paese in ginocchio prossimo al baratro, altri 40 miliardi da trovare e non si sa dove, l'Europa che diffida dell'Italia, "le bugie" di Salvini e Meloni, le "irrinunciabili" questioni di "principio" dei 5 Stelle e quelle altrettanto di principio del Pd che finiscono in sempre conflitti sempre più difficili da risolvere. Il venerdì di passione di Giuseppe Conte ha prodotto anche un'altra croce: il Comitato di esperti che dovranno spiegare al governo cosa fare, come e perché per far ripartire il Paese.

Il secondo Comitato tecnico-scientifico

Tra i motivi del rinvio di 24 ore della conferenza stampa del venerdì santo ci sono sicuramente le tensioni politiche con le opposizioni e all'interno della stessa maggioranza, ma adesso si aggiungono anche i professori, gli ulteriori sedici che si sommano a quella ventina del Comitato tecnico scientifico, quel Cts nominato con la dichiarazione di emergenza il 30 gennaio scorso ed entrato nelle case degli italiani ogni giorno con i volti di vari professori. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, il Segretario Generale del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco, il rappresentante dell’Oms Ranieri Guerra, il professor Rezza, il capo del 118 della Lombardia Alberto Zoli, il geriatra Roberto Bernabei, il capo del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il direttore della Pneumologia del Policlinico Gemelli Luca Richeldi. E poi il direttore generale dell’Aifa, altri manager del Ministero della Salute, dell’Inail e della Protezione Civile, anestesisti e pediatri, cui si aggiungono esperti consultati per singole tematiche.

Un esercito di Professori sta guidando il Paese. Con le loro opinioni spesso discordanti visto che anche la scienza non sempre è esatta e umane concessioni alla vanità. Sui risultati è presto per dare giudizi. Certo è che due mesi di chiusura rischiano di distruggere il sistema Paese. E sempre più spesso gli analisti politici si chiedono che fine abbia fatto il primato della politica.

Reinventare vite e spazi

Ed ecco che in questo clima arriva un altro Comitato ed altri professori. Alla guida un 'McKinsey-Boy' salito sulla vetta dei manager italiani più stimati al mondo, corteggiato da Governi e politica come Vittorio Colao, per dieci anni ceo di Vodafone. Poi un gruppo di giuristi, economisti ed esperti - con molte donne - incaricato di studiare le ricette per uscire dalla crisi. "Modelli più innovativi che tengano conto della qualità della vita" ha detto Conte. "Ravvisata la necessità di prendere tempestivamente le misure necessarie - si legge nel decreto di sei pagine che istituisce il Comitato - la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche, produttive, anche attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica"

Nomi di eccellenza. E molte donne

Nella task force c'è anche l'economista Enrico Giovannini, romano, ministro del Lavoro nel governo guidato da Enrico Letta. E' suo il progetto del Reddito di Inclusione per i più poveri sostituito poi dal Reddito di Cittadinanza. È stato, tra le altre cose, Presidente dell'Istat. Ha fondato ed è tra i portavoce dell'Asvis, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Nel dream team per la Ripartenza ci sono Raffaella Sadun, professor of business administration alla Harvard Business School e l'economista Mariana Mazucato, cresciuta negli Stati Uniti, docente di Economia dell'Innovazione e del valore pubblico all'University College London (Ucl), è autrice di numerosi libri fra cui "Lo Stato innovatore" e "Ripensare il Capitalismo" dove rivendica il ruolo guida del pubblico nell'innovazione e nella crescita sostenibile. C'è Filomena Maggino, statistica che già guida la cabina di Regia "Benessere Italia" della Presidenza del Consiglio che dovrebbe semplificare e sburocratizzare il Pese in nome del diritto "ad una vita migliore possibile". E poi Elisabetta Camussi (psicologa), Roberto Cingolani, responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, Riccardo Cristoforo, ex Bankitalia, ora consigliere economico di Conte, Giuseppe Falco (Sistema Italia-Grecia-Turchia), Franco Focareta (ricercatore di Diritto del lavoro a Bologna), Giovanni Gorno Tempin, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti), e ancora altri psicologi e avvocati e il professor Fabrizio Starace, Presidente della Società italiana di epidemiologia psichiatrica. In funzione di raccordo con il resto della macchina, ci sono anche il commissario Arcuri e il direttore della Protezione civile Angelo Borrelli. Nessuno percepirà stipendi. Previsti solo rimborsi spese.

Dream team ma con quali poteri?

Un dream team, senza dubbio, eccellenze di cui l'Italia deve andare fiera, a cui è stata affidata la missione più difficile dopo quello Sanitaria. O forse al pari di quella. I problemi iniziano leggendo le sei pagine del decreto. Per una mission così delicata, che prevede anche la sburocratizzazione del sistema Paese, servono poteri eccezionali. Che però, almeno leggendo, non si trovano. Compito del team è “elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza”. L’articolo 1 stabilisce che il Comitato Ripartenza deve “operare in coordinamento” con quello scientifico. All’articolo 3 si legge che “il Comitato riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche inviando relazioni periodiche aventi ad oggetto l’esito dei suoi lavori e le proposte formulate”. Insomma, nessun potere decisionale e operativo vero. E la sensazione è che ci saranno tante e ottime proposte e pochi fatti concreti.

Scelta inattesa e criticata

E qui si arriva ai motivi di tensione nati nella maggioranza e all’interno del governo per la nascita di questo Comitato. E questa volta non siamo parlando di Salvini e Meloni. Fonti di governo giudicano il Comitato “una faccenda decisa e voluta tutta da Conte”. E’ diffusa la critica “sono tutti professori mancano imprenditori” visto che poi è dall’impresa che può rinascere un paese. Qua e là spunta il fatto che “questa roba qua nei fatti scavalca i ministeri” e “leva potere”. Ecco che ieri fonti di palazzo Chigi hanno ritenuto necessario intervenire per correggere il tiro. O precisarlo.

Ieri il premier ha incontrato in video conferenza il comitato di esperti. Nel breve periodo, ha chiesto di “individuare, in stretto raccordo con il comitato tecnico-scientifico, le modalità più efficaci e innovative per uscire gradualmente dal lockdown, favorendo la ripresa delle attività produttive, anche attraverso l’elaborazione di modelli organizzativi che consentano la riapertura di fabbriche e aziende nelle condizioni di massima sicurezza per i lavoratori”.

Più con calma, ma non troppo, il Presidente ha chiesto di elaborare proposte “da offrire al Governo” per il progressivo e graduale ritorno alla normalità valutando tutti i molteplici profili coinvolti, sociali, economici, psicologici, culturali. Manca, ad esempio, l’aspetto urbanistico e architettonico che forse è uno dei più urgenti. Come si potrà tornare negli stadi? A un concerto? E nei locali pubblici? O Conte pensa che i cittadini faranno a meno di tutto questo per chissà tanto tempo? Colao ha garantito che saranno “individuate e presto soluzioni urgenti ed efficaci”.

Scavalcare il Pd e non pensare a Draghi

Un fatto è certo: il Comitato di Conte (e Colaoa) nnulla nei fatti la proposta del Pd e del segretario dem Nicola Zingaretti di mettere su un Cabina di regia di esperti in rappresentanza di tutti gli aspetti cruciali della vita collettiva (dal lavoro al tempo libero passando per lo sport e il turismo) per elaborare in fretta un nuovo modello che ci veda tutti protagonisti e quindi consapevoli. Inutile dire che al Nazareno non ci sono rimasti bene. “Non ci abbiamo messo bocca, ha fatto tutto Conte” è la replica seccata. Non c’è dubbio poi che il Comitato dia, almeno ai cittadini, la sensazione che qualcosa sta cambiando e che finalmente qualcosa si muove. Aiuti, quindi, il consenso popolare di Conte. E allontani la spinta, mai sopita, per un governissimo a guida Draghi. Dipende sempre tutto dal Quirinale. Il Capo dello Stato osserva dal Colle più alto. E prende appunti. Non gli è piaciuto l’attacco politico alle opposizioni di venerdì. Sicuramente riconosce nutre profonda stima per molti membri del Comitato.