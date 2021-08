Le candidature ‘minori’ di Palamara e Trenta nel quartiere di “Come un gatto in tangenziale”

Il quartiere romano è quello di “Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di Morto”, cioè quello che comprende la (brutta) periferia romana di Bastogi, resa ormai celebre dal celebre film. Il collegio elettorale uninominale (si vota, si scrutina, quello che arriva primo prende il collegio secondo la logica del the first past all) è denominato “Lazio 1/11” e vale, in questo caso, per la Camera dei Deputati: comprende molte zone, facenti parte del comune di Roma, dai nomi un po’ lugubri (Suburbio Gianicolense, Suburbio Aurelio, Suburbio Trionfale, zona Casalotti, zona La Pisana, quartiere Primavalle) e conta 170.706 iscritti alle liste elettorali, quanto un capoluogo.

Si vota il 3 e 4 ottobre, in coincidenza con le elezioni amministrative, e sembra, a prima vista, che ci sia ancora tempo, ma il tempo sta scadendo: le liste elettorali, entro il 4 settembre, vanno consegnate al Viminale, con la relativa raccolta di firme. I grandi partiti sono ancora a ‘carissima amica’ e i candidati in campo, finora, sono solo due outsider: l’ex magistrato Luca Palamara, che si candida a nome di sé stesso e di una lista ‘fai da te’ (la lista si chiama “Palamara”, originalità zero), appoggiata dai Radicali, ed Elisabetta Trenta, ex ministro dei 5Stelle, che si candida per la (rediviva) Italia dei Valori, ma con una lista dal nome immaginifico “Noi, nuovi orizzonti per l’Italia” (senso del ridicolo, zero). Centrodestra e centrosinistra? Vagolano nel buio.

Il collegio è rimasto vacante perché la deputata dei 5Stelle che, nel 2018, l’aveva vinto, strappandolo al centrodestra (una vittoria al fotofinish: 39.550 voti per l’M5s, 38.226 per il candidato del centrodestra, appena mille voti il distacco, poi 27.704 voti per il candidato del centrosinistra), Emanuela Claudia Del Re, una elegante e paciosa signora bionda che ha avuto la fortuna, e l’onore, di essere nominata alto rappresentante della Ue per il Sahel. Un riconoscimento importante per l’ormai ex viceministra agli Esteri nel governo Conte II, che della martoriata regione africana si è occupata a lungo, nei suoi studi (è sociologa ed esperta di politica internazionale, si è occupata di rifugiati).

Cosa hanno fatto di male, a Primavalle?

Non che gli abitanti del quartiere di Primavalle e di Bastogi, quella del film Albanese&Cortellesi, siano meno disastrati del Sahel, a dirla tutta. Cosa hanno fatto di male, infatti, per ‘meritarsi’ due candidature di basso profilo come quella dell’ex magistrato Palamara e dell’ex M5s Trenta non è, infatti, ai loro occhi, ancora dato sapere. Solo che la regola, per i collegi uninominali, quella è: se un parlamentare si dimette, perde la carica o, Dio non voglia, muore, si rivota e amen.

Vediamoli, dunque, i due candidati in campo.

Luca Palamara, il crucifige della magistratura

Luca Palamara – sotto processo a Perugia e rimosso dal Csm dall’ordine giudiziario per illeciti disciplinari “di elevatissima gravità” - si dice “in campagna elettorale” e lo annuncia in un’intervista a Repubblica in cui assicura che candidarsi non è un modo per cercare l’immunità o per soldi - “dal luglio 2019 fino alla conferma definitiva della radiazione (dalla magistratura, ndr.), lo scorso 4 agosto, ho preso un assegno alimentare di 1800 euro al mese” - ma l’ho fatto per portare avanti “la battaglia sulla giustizia”.

Con la magistratura “la partita non è finita”, dice. “Contro la radiazione ricorrerò alla Corte europea per i diritti dell’uomo e al processo mi difenderò. Non ho svenduto la mia funzione”. “Confido – assicura lui - di contribuire ad aprire un dibattito, che porti alla riforma della magistratura”.

“Tutto è nato grazie al successo del mio libro, Il sistema (scritto con l’ex direttore del Giornale, e oggi di Libero, Alessandro Sallusti, un bestseller, anzi ormai un long seller che pure dovrebbe aver assicurato, a Palamara, consistenti royalities, ndr) La gente mi ferma per strada e mi dice: ‘Dottore, vada avanti’. Ovunque piazze piene. Mi hanno applaudito anche nei giorni in cui erano uscite notizie negative sul mio conto”. La scelta di Primavalle starebbe nel fatto che “sono nato e cresciuto a Montesacro (tutt’altro quartiere, ndr.).

Non sono snob. A Primavalle ci giocavo a calcio da ragazzo, conosco i problemi. E la mia battaglia sulla giustizia riguarda tutti”. Dopo la radiazione dalla magistratura, Palamara spiega: “La vita chiude le porte e apre i portoni. Ho scritto un libro che è piaciuto a molti italiani. Sto lavorando a un seguito”. Il libro ha venduto “trecentomila copie. La prima tiratura, a gennaio, era stata di ventimila. Un fenomeno tipo La Casta”. L’idea del libro, sottolinea, è nata “da una chiacchierata con Alessandro Sallusti. Ai tempi di Berlusconi ci massacravamo nei talk, oggi abbiamo un legame fortissimo. Chi l’avrebbe mai detto?”.

La storia cupa e ‘nera’ di Primavalle

E, anche, chi avrebbe mai detto che, a Primavalle, sarebbe arrivato il ‘ciclone’ Palamara a sconvolgere un quartiere così periferico, pieno di guai e, anche, dal passato luttuoso. Perché se è vero che la zona è stata ‘riscattata’ e rilanciata dal cinema, cioè dal primo film, e ora dal sequel, di “Come un gatto in tangenziale”, girato proprio a Primavalle, più che nella Bastogi celebrata nel film, il passato pesa, e ‘non passa’. Tra le prime borgate fasciste di Roma, cresciuto a dismisura e nel modo più brutto possibile, il quartiere si estende tra piazza Capocelata e piazza Clemente XI, meglio nota – ricorda Mario Ajello sul Messaggero – come “piazza Mario Salvi”, detto ‘er Gufo’, ucciso dalla polizia negli anni Settanta. Le storie del quartiere sono state, almeno fino agli anni ’90, storie di sangue, e non solo per il tremendo ‘rogo di Primavalle’ che, nel 1973, vide bruciare una intera famiglia di militanti del Msi. Una brutta storia che, ancora oggi, i suoi eredi ricordano e celebrano come ‘epica nera’ dei loro antichi lutti.

Persino il cantante ‘borgataro’, e amatissimo dai romani, Franco Califano, ricorda sempre Ajello sul Messaggero, celebrò, a modo suo, Primavalle, dove aveva vissuto ed era stato anche presidente della squadra di calcio ‘Tanas’, in un inno contro l’eroina, piaga di Primavalle e non solo intitolato “Occupate le palestre”, per sostenere i giovani tossicodipendenti che, alla fine degli anni Ottanta, occuparono un centro sportivo per disintossicarsi, spesso inutilmente (“Cuori grandi di Primavalle/ vi aspetta una vita fatta a spicchi di stelle/i valori delle cose/ sono fuori da ogni dose”). Ma se Primavalle non si ‘merita’ Palamara, non si merita neppure la ex ministra Elisabetta Trenta.

Una candidatura inutile, quella della Trenta

Elisabetta Trenta, infatti, si è candidata pure lei, mai stata deputata, per il seggio di Primavalle.

La scelta dell'ex ministra alla Difesa nel Conte I - si legge in una nota - nasce “dalla volontà di continuare a battersi per gli ideali che hanno da sempre animato la sua carriera politica iniziata come attivista del Movimento a 5 Stelle, ed ora in continuità con la volontà di riaffermarli nella realtà politica, da qualche mese con l'Italia dei Valori”. Solo due mesi fa, infatti, la Trenta ha lasciato il M5s, sbattendo la porta, insoddisfatta perché nessuno le riconosceva il valore e le competenze (in pratica, nessuno le voleva dare un posto) per aderire all'Italia dei Valori che un altro ex M5s, Elio Lannutti, ha fatto ‘rivivere’.

La Trenta correrà, appunto, con l'appoggio della lista Noi-Nuovi Orizzonti per l'Italia, fondata con l'obiettivo – lisergico, a dirla tutta - di raccogliere “tutte le idee e i pensieri di tutti coloro che non si riconoscono più nelle continue metamorfosi involutive registrate da diversi movimenti e partiti politici nazionali che tanti elettori tendono ad abbandonare”. La lista ha il fine de mettere “al centro di ogni decisione la persona umana e il bene collettivo”. Belle parole, quanto inutili. Non ha, sia chiaro, alcuna chanche.

Al massimo, è Palamara che potrebbe farcela, perché Salvini ha sempre detto di apprezzarlo, sembra che ne appoggi la corsa e il centrodestra in quanto tale non si è ancora espresso su di lui.

Ma qui si entra nei guai interni al centrodestra.

I dispetti interni al centrodestra su Palamara