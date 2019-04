[L'analisi] Cinque donne candidate e tanti problemi "maschili": Il Movimento5 Stelle lotta per non implodere

Cinque donne candidate capolista e tanti problemi - problemi ‘maschili’ nel senso che, ai vertici dell’M5S sono tutti maschi - da affrontare. Alessandra Todde (manager di Nuoro, ad della società informatica Olidata) per le Isole, Chiara Maria Gemma (docente universitaria di Pedagogia a Bari) per il Sud, Daniela Rondinelli (ex consigliera del Comitato economico e sociale europeo) al Centro, Maria Angela Danzì (dirigente pubblica, ex segretario generale al comune di Genova) nel Nord Ovest e Sabrina Pignedoli (giornalista e inviata del Qn – Resto del Carlino) nel Nord Est sono le cinque candidate capolista M5S alle Europee. “Vince la meritocrazia” - annuncia trionfante Di Maio che ha scelto come slogan elettorale “ContinuareXCambiare” - “non è tramontato l’uno vale uno, ma uno non vale l’altro”.

“Uno vale uno, ma uno non vale l’altro…”

Un capzioso gioco di parole per indicare che, sotto la cenere, i dissidi e i dissapori interni ardono e bruciano, dentro il Movimento, specie per i nomi delle 5 ‘Carneadi’. Cinque donne capolista, dunque, per l’M5S. Proprio come scelse di fare e impose, anche in quel caso a un partito allora assai riottoso anche solo all’idea di mettere tutte donne nelle posizioni più in vista, Matteo Renzial Pd.

Cinque donne capolista. Come Renzi nel 2014…

A Renzi, quella scelta, frutto il 41% dei consensi. L’M5S, certo, non può neppure minimamente pensare di aspirare a quella cifra. Certo, si parte dal dato delle Europee di 5 anni fa, quando l’allora giovanissimo M5S, che si era appena presentato alle Politiche del 2013, prese il 21,6%, pari a 5.792.865 voti, e conquistò 17 seggi, nell’Europarlamento. C’è da scommetterci che ipentastellati cercheranno di fare i raffronti, il giorno dopo il voto, proprio con quei dati. E non, cioè, con quelli delle Politiche del 2018: in questo caso, il raffronto sarebbe – e forse sarà - davvero impietoso.

Gli impietosi sondaggi per l’M5S. Europee e Politiche

L’M5S prese il 32,6% alla Camera (10.726.567 voti) e il 32,2% al Senato (9.730.670), eleggendo, rispettivamente, 222 deputati e 112 senatori. Numeri, ad oggi, impensabili. I sondaggi inchiodano il Movimento intorno al 20% dei consensi, in qualche rilevazione sopra, in altre un po’ sotto. Le ultime tre elezioni regionali (Abruzzo, Sardegna, Basilicata) sono andate malissimo: l’M5S le ha perse tutte. Serve un colpo d’ala, anche perché la Lega di Salvini gonfia il petto e ingrossa i consensi, quotata com’è ben oltre il 35% (cioè più del doppio dei voti presi alle Politiche), Fratelli d’Italia è tonica, Forza Italia potrebbe riprendersi. Persino il Pd dà segni di vita e, se Zingaretti azzeccasse la campagna elettorale, potrebbe superare, in discesa, l’M5S. Insomma, il Movimento si gioca la partita della vita e, anche, gli equilibri del governo, forse la sua sopravvivenza. Sotto il 20%, percentuale superata nel 2014, un’era politica (e geologica) fa, per i 5Stelle il tonfo sarebbe disastroso.

La crisi di governo sarebbe alle porte, altro che rimpasto in cui dover cedere qualche poltrona di peso alla Lega, che mira a Salute (Grillo) e Infrastrutture (Toninelli). Sopra il 20%, invece, sarebbe sì una sconfitta netta, rispetto alle Politiche (-10% dei voti, cioè), ma anche il segnale che, nonostante tutto, il Movimento ‘c’è’, è vivo, può reagire.

La strategia di Di Maio: aperture a sinistra e al centro

Anche tutto il resto – eventuale crisi di governo con assai probabile rimpasto, manovra economica tutta da scrivere – andrebbe, più o meno, di conseguenza. Di Maio lo sa bene e, non a caso, ha iniziato a smarcarsi dalla Lega aprendo sia ‘a sinistra’ (sui diritti civili, i diritti della donne, persino sulla Resistenza, annunciando che parteciperà, felice ed entusiasta, alle celebrazioni del prossimo 25 aprile), sia ‘al centro’, cercando di dialogare con i ceti produttivi del Nord (Confindustria in testa, con il presidente, Vincenzo Boccia, che di recente ha detto: “Di Maio ora sembra uno di noi”) e con i cattolici moderati sugli aiuti alle famiglie con figli, e di parlare ai lavoratori, proponendo loro il salario minimo.

I tanti talloni d’Achille di Di Maio

La strategia di Di Maio, però, presenta tante pecche e falle. In Europa, dopo il fallimento dell’abbocamento con i gilet jaune – un vero capolavoro di diplomazia negativa, per lui – l’M5S non ha alleati, se non piccoli partiti ininfluenti, e rischia di non riuscire neppure a formare un gruppo autonomo, né le recenti aperture alla Merkel e al PPE hanno portato un risultato, anzi: sono state respinte con perdite. Poi, Di Maio è orbo di Di Battista che, nell’annunciare il suo nuovo viaggio on the road all’estero (andrà in India), ha di fatto sapere di volersi tirare fuori dalla battaglia per le Europee. Beppe Grillo è sempre più lontano, a fare i suoi spettacoli. PersinoDavide Casaleggio nutre seri dubbi sulla sua ‘creatura’ e deve affrontare i buchi nel sistema Rousseau. Infine, il presidente della Camera, Roberto Fico, e i suoi – l’ala movimentista e insieme ortodossa, l’M5S delle origini – storcono il naso davanti a ogni sua mossa, oltre che davanti a ogni manifestazione e parola di Salvini, e hanno avuto da ridire, e molto, proprio e anche sulle liste.

Fuori dalle 5 ‘wonder woman’ l’assessore Pisano

Vediamole, dunque, le liste pentastellate. Le cinque donne scelte come capolista (Todde, Gemma, Rondinelli, Danzi, Pignedoli) sono, appunto, cinque illustri sconosciute. E anche se la loro candidatura diventerà ufficiale solo dopo un nuovo voto on line sulla piattaforma Rousseau, Di Maio vuole che l’intero movimento spinga per votarle.

Tra le esclusioni eccellenti, sempre nell’ambito delle cinque capolista, è arrivata, all’ultima ora, quella dell’assessore all’Innovazione del comune di Torino, Paola Pisano. Ha subito gli attacchi incrociati dei consiglieri e assessori pentastellati torinesi, che già ne chiedevano le dimissioni immediate, e della base grillina locale che minacciava di boicottarla. Di Maio è corso ai ripari e, dopo un incontro con la Appendino, ne ha depennato il nome, cercando di sterilizzare la fronda. Torino, come Roma, è una piazza troppo importante, quanto ‘ballerina’, per rischiare tanto.

Gli altri nomi in lista e i malumori degli uscenti

Ma, nelle posizioni di rincalzo alle cinque donne, molti, soprattutto gli europarlamentari uscenti, hanno dovuto accettare di essere declassati: nessun di loro sarà capolista. Ora mordono la polvere e minacciano, nelle chat interne, di “abbandonare le donne al loro destino”. Tradotto, il messaggio ai militanti ‘storici’ sarà: votate noi e non loro. In ogni caso, il terzo e ultimo turno che si terrà lunedì delle ‘europarlamentarie’ dovrà stabilire la posizione in lista dei restanti 76 candidati che hanno passato il ‘secondo turno’, sempre on-line. Tra questi spiccano i nomi del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin e dell’ex Iena, Dino Giarrusso. Il recordman di preferenze è stato, però, il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, che ha vissuto malissimo l’imposizione delle 5 wonder woman. Un’altra fronda è nata in Sicilia: Ignazio Corrao, altro uscente e scelto on line con 3 mila preferenze, puntualizza: “L’unica cosa importante da dire è che ci sono le preferenze: l’ordine degli eletti lo decidono i cittadini”. Come a dire che confida comunque di arrivare primo, nonostante i nomi calati dall’alto, a partire dalla ‘donna’.

Tra Di Maio e Corrao c’è stato un incontro chiarificatore. I capilista non toglieranno voti agli uscenti è stata la promessa, ma molti, nel Movimento, dubitano che verrà mantenuta, specialmente dai recordman delle preferenze. Non a caso, “Non posso dirmi né contenta né delusa” diceva, giorni fa, Laura Ferrara, la più votata alle ‘europarlamentarie’ per il Sud e seconda sul nazionale ma, osservava, “gli attivisti sono perplessi, non è un mistero”.

L’altro grande ‘mistero’ riguarda, appunto, la percentuale che arriderà ai 5Stelle. Con questi chiari di luna già iniziati, sarà un miracolo agguantare la soglia di salvezza, il 20%. Sopra, forse, l’M5S si potrà ricompattare. Sotto quella soglia, può succedere di tutto. Anche che l’M5S imploda su stesso con conseguente ‘esplosione’ del governo Conte.