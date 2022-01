Caso Shalabayeva: il ministero dell’Interno contro la magistratura

Il processo d’Appello inizia stamani, a Perugia. Ma si può dire che lo strano caso dell’espulsione di Alma Shalabayeva inizia stamani il suo iter dibattimentale con una verità ribaltata rispetto al primo grado. Il ministero dell’Interno infatti smentisce il verdetto della sentenza di primo con quello che ha tutta l’aria di diventare un vero braccio di ferro tra governo e magistratura.

I giudici di primo grado nell’ottobre 2020 non hanno avuto dubbi nel dichiarare colpevoli di sequestro di persona cinque poliziotti e un giudice di pace perché hanno estradato in Kazakistan la signora Shalabayeva e la figlioletta di sei anni infischiandosene - secondo l’accusa - del fatto che il ritorno in patria sarebbe stato molto rischioso in quanto moglie e figlia del ricchissimo dissidente Muktar Ablyazov. Peccato che - dice oggi il Viminale rispondendo, a firma del sottosegretario Nicola Molteni, ad una interrogazione parlamentare dei deputati Borghi e Miceli (Pd) - quell’espulsione sia stata regolare visto che la signora in questione ha mentito sulla propria identità, ha mostrato passaporti falsi e non risultava avesse chiesto la protezione internazionale.

Governo contro magistratura

Il processo d’Appello stamani inizia così: una verità del governo contro una verità della magistratura. Peccato che gli elementi che il sottosegretario Molteni mette in fila oggi, nove anni dopo i fatti, in sei pagine di risposta scritta fossero già ampiamente noti ai tempi del processo di primo grado. Non sfugge neppure che, a pochi giorni dall’inizio del processo d’Appello, il signor Muktar Ablyazov, dissente kazako che vive tra Londra e Parigi grazie - questa l’accusa del governo di Astana - ai milioni di dollari sottratti alla banca centrale kazaka sia comparso sulle tv italiane come analista politico circa la repressione in corso in Kazakistan. Si sono sempre mossi numerosi interessi economici ed internazionali sullo sfondo di questa intricata faccenda. Ben più grossi e sofisticati, forse, della procura di Roma e di sei servitori dello Stato tra cui Renato Cortese e Maurizio Improta, investigatori di razza della polizia di stato, il primo è quello che ha consegnato alla patrie galere Brusca e poi Provenzano, il secondo ha indagato sui più delicati fatti di terrorismo. Nel 2013 erano il primo a capo della squadra mobile e il secondo a capo dell’ufficio immigrazione della Capitale. Promossi questori, sono da più di un anno parcheggiati in attesa di una parola finale su questa storia.

La risposta di Molteni

Nelle sei pagine il ministero dell'Interno ripercorre punto per punto l'accaduto rispondendo ad una interrogazione del deputato del Pd Carmelo Miceli. E spiegando come e perché “tutte le norme siano state rispettate nell’operato dei poliziotti”. Dagli atti in possesso della Questura di Roma, infatti, “durante l'iter procedimentale finalizzato all'emanazione del decreto di espulsione adottato dalla prefettura di Roma, la signora Alma Shalabayeva non ha riferito informazioni o prodotto documenti che consentissero una diversa definizione della sua posizione sul territorio dello Stato, né ha, tantomeno, fatto richiesta di protezione internazionale”. Non solo. La signora, fin dai primi controlli nella villa a Casal Palocco dove soggiornava con la sorella, ha sempre mostrato documenti di identità falsi. Non solo: in relazione al rischio di fuga che fu indicato dalle autorità italiane come motivo dell’immediata estrazione, il sottosegretario Molteni aggiunge che “lo straniero trovato in possesso di un documento di identità di cui sia accertata la falsificazione e che non ha esibito ulteriori documenti identificativi o titoli di viaggio validi, sia da ritenere a rischio di fuga. Conseguentemente, l'esecuzione dell'espulsione adottata nei suoi confronti non può che avvenire mediante accompagnamento immediato alla frontiera”. Che è quanto successe a mamma e figlia che con nullaosta del giudice minorile e della Procura di Roma furono messe in meno di 48 ore su un volo direzione Astana. E però cinque poliziotti e un giudice di pace devono scontare tra i 4 e i sei anni per sequestro di persona.

Quella notte del maggio 2013

Tutto iniziò la notte tra il 28 e 29 maggio 2013, quando Alma Shalabayeva e la figlia furono prelevate dalla polizia nella loro abitazione di Casalpalocco. Le forze dell'ordine cercavano il marito, il dissidente kazako Muktar Ablyazov. Alla donna venne subito contestata l'accusa di possesso di un passaporto falso. Da qui l’espulsione dopo qualche ora al centro di Ponte Galeria e il rimpatrio.

Nella risposta scritta all'interrogazione dei deputati Miceli e Borghi, il ministero dell'Interno ripercorre innanzitutto il ruolo di Muktar Ablyazov: “Con telex urgentissimo del 28 maggio 2013, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di questo Dipartimento comunicava alla Squadra Mobile della Questura di Roma” che Ablyazov “era ricercato in campo internazionale, a fini estradizionali, dalle autorità del Kazakistan, in quanto destinatario di un mandato di cattura, emesso dalla Corte di Almaty in data 5 marzo 2009, per il reato di truffa e associazione criminale”. Con lo stesso telex, prosegue la risposta scritta, lo stesso Servizio chiedeva di procedere “all'arresto dell’uomo” e “lo stesso Servizio segnalava che Ablyazov era ricercato dalla Russia, con una segnalazione Interpol per truffa e associazione criminale, e dall'Ucraina per falso documentale”. Insomma, forse non un killer spietato ma non certo uno stinco di santo. Proprio per rintracciare l'uomo, il 29 maggio, scattò una “perquisizione” nella villa di Casal Palocco. Ablyazov non c’era. Al suo posto “una donna in possesso di un passaporto diplomatico della Repubblica Centro africana a nome Alma Ayan con evidenti segni di contraffazione e privo del necessario visto di ingresso e del relativo timbro Schengen rilasciato dalla Polizia di frontiera. La stessa donna - si legge ancora nella risposta del ministero dell’Interno - non era in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano, né da altro Stato membro dell'Unione europea, e non è stata in grado di esibire alcun documento identificativo valido”.

Documento falso

Lo stesso giorno la donna veniva accompagnata all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma. “All'atto del fotosegnalamento - si legge nel documento firmato dal sottosegretario Molteni - dichiarava di essere di nazionalità kazaka. L'Ufficio di polizia di frontiera di Fiumicino confermava la falsificazione del documento, alcune pagine erano state addirittura staccate e sostituite. Nelle stesse ore il ministero degli Affari Esteri, con nota formale, comunicava che Alma Ayan “non beneficiava di alcuno status diplomatico-consolare nella Repubblica Italiana”. A quel punto la Squadra mobile “procedeva alla denuncia per l'esibizione del falso passaporto diplomatico”. Lo stesso giorno l'Ufficio Immigrazione della Questura notificava alla signora, e quindi alla figlia, "il decreto prefettizio di espulsione e il provvedimento del Questore di Roma di trattenimento presso il Centro di identificazione e di espulsione di Ponte Galeria”.

IL sottosegretario Molteni, nella lunga ricostruzione, sottolinea come in tutto questo caso di tempo - ormai sono passate 36 ore, Alma Ayan “non ha riferito informazioni o prodotto documenti che consentissero una diversa definizione della sua posizione amministrativa sul territorio dello Stato, né ha, tantomeno, fatto richiesta di protezione internazionale”

La signora Shalabayeva

E’ prassi che un cittadino straniero con documenti falsi e senza permesso di soggiorno sia espulso e accompagnato alla frontiera se il paese di origine ne accetta il rimpatrio. Non solo. “Il prefetto di Roma ha precisato che, nell'intervallo temporale intercorso tra la notifica all'interessata del decreto di espulsione (29 maggio 2013) e la relativa esecuzione (31 maggio 2013), la signora Shalabayeva non ha mai fornito le sue esatte generalità, continuando a dichiarare di chiamarsi Alma Ayan e di godere dello status diplomatico della Repubblica del Centro Africa, circostanza -quest'ultima- ribadita anche dai suoi legali nell'udienza di convalida del trattenimento innanzi al giudice di pace il 31 maggio 2013”. La sua esatta identificazione è stata possibile solo grazie a una nota verbale dell'ambasciata del Kazakistan del 30 maggio 2013 in cui si dava conto del rilascio alla signora di un passaporto kazako che lei stessa non ha però mai dichiarato né esibito.

Solo l’11 luglio - la signora Shalabayeva era già ad Astana con la figlia e le telecamere di mezzo mondo addosso - “all'atto della notifica del ricorso contro il decreto di espulsione depositato dai legali della donna al giudice di pace, sono saltati fuori i titoli di soggiorno rilasciati alla signora Alma Shalabaieva dalle autorità britanniche e lettoni”. In quella stessa documentazione c’erano anche “copie dei citati titoli di soggiorno recapitati con fax il 3 giugno 2013 ai legali italiani da un notaio di Ginevra che ne certificava anche l’autenticità". Il 12 luglio 2013, il prefetto di Roma, preso atto dell’esistenza di questi documenti, ha revocato espulsione. La signora Shalabaieva è potuta tornare subito in Italia, ha alloggiato nei primi anni in una villa all’Olgiata e tuttora vive in Italia nel lusso.

Fin qui la ricostruzione del Viminale. Da notare poi che i poliziotti hanno proceduto all’espulsione il 31 maggio con nulla osta del giudice dei minori e della procura di Roma con tanto di firma dell’allora procuratore Pignatone e del sostituto Albamonte. Questi atti sono tutti disponibili, noti già durante l’istruttoria che ha portato alla condanna in primo grado. Nel dibattimento sono stati però taciuti e, nonostante le richieste delle difesa, ignorati. Si pensi solo che i pm dell’accusa hanno avuto una note dell’allora capo dell’Interpol Noble che dichiarava, a metà giugno, che Muktar Ablyazov era un pericoloso criminale ricercato in molti paesi. E che lo stesso pm Albamonte aveva ben spiegato come erano andate le cose tra il 29 e il 31 maggio. Ma il giudice ha ritenuto di non ammetterlo tra i test e di ascoltarlo in udienza.

L’appello inizia da qui

E dire che il terzo collegio penale di Perugia, allora presieduto da Giuseppe Narducci, ex assessore nella giunta De Magistris a Napoli, parla di “rapimento di Stato”, di “unicum nella storia giudiziaria italiana nella quale il collegio non rintraccia né elementi di ordinarietà né di approccio burocratico, ma, al contrario individua chiari segnali di eccezionalità e di straordinario accanimento persecutorio”.

Le difese dei poliziotti oggi chiederanno subito

di riaprire l'istruttoria con l'ammissione, tra le altre, delle testimonianze dell'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone e del pm Eugenio Albamonte, titolari dell'inchiesta romana. I legali Franco Coppi ed Ester Molinaro adesso hanno anche l’arma potente della risposta del ministero dell’Interno che già qualche mese fa aveva risposto anche ad un’altra interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle.

“E’ stata una deportazione”

Dal suo dorato soggiorno italiano, ieri si è fatta viva anche la signora Shalabayeva che ha avuto gioco facile in queste ore nel sottolineare la “brutalità del regime di Astana”. Di cui peraltro il marito è stato una dei più alti funzionari (dirigeva la banca centrale) prima di scappare con il tesoro di Astana valutato in qualche migliaio di milioni di dollari. Ricorda: “Io e mia figlia abbiamo vissuto per quasi quattro giorni l'incubo di un arresto e la violenza della deportazione in un Paese la cui brutalità dittatoriale è stata appena ricordata al mondo intero” ha dichiarato ieri. Non ci sono dubbi. Sarebbe bastato che la signora dicesse chi era veramente e che chiedeva la protezione internazionale. Cosa che si è ben guardata dal fare.