Caso Fioramonti: ecco come il Movimento 5 Stelle potrebbe finire e rinascere sdoppiato

Volano stracci dentro i 5 Stelle e gli schizzi di fango arrivano copiosi sul tavolo del governo e del premier Conte. Che avrebbe una dubbia e duplice veste di vittima ma forse anche artefice delle dimissioni dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti e del suo progetto di un gruppo parlamentare alla Camera e al Senato in funzione stabilizzatrice dell’esecutivo Conte. Il problema è proprio questo: perchè dimettersi in polemica con un governo accusato di non aver dato alla Scuola e alla Cultura quanto richiesto e poi andare a costituire gruppi parlamentari in supporto di quello stesso governo? Le risposte possibili sono solo due: la prima è anche la più banale, garantire la vita dello scranno parlamentare; la seconda è molto più raffinata e immagina una manovra a tavolino per provocare la scissione del Movimento, nei fatti la sua implosione finale e così la rimozione di dinamiche interne tra Di Maio, la base e i vertici che sono ormai solo perdite di tempo inutili. Di sicuro il ruolo del premier Conte deve essere chiarito in questa storia.

Volano stracci, parte prima

E’ tutta una questione interna al Movimento. Che merita essere messa in fila per comprendere il punto di caduta finale. Ieri mattina l’ormai ex ministro Fioramonti ha ripreso la parola - sempre via Facebook, quindi senza contraddittorio - per mettere uno stop al tritacarne in cui è finito il 26 dicembre, l’indomani della ufficializzazione delle dimissioni e dei suoi motivi. Tra le accuse più frequenti: “incoerente”; “se voleva veramente più soldi doveva combattere in Consiglio dei ministri dove invece è stato spesso assente”; un altro “furbetto dei rimborsi visto che non rendiconta da oltre un anno”, gira voce di un debito di circa 70 mila euro. Così ieri mattina Fioramonti ha provato a spiegare. Tra lo stupefatto e lo sdegnato. “E’ la prima volta che un ministro viene attaccato per aver fatto quello che aveva promesso. Mi stupisce - scrive - che tante voci della leadership del M5s mi stiano attaccando. E per che cosa? Per aver fatto solo ciò che ho sempre detto” cioè mi dimetto se a Scuola e ricerca non arrivano tre miliardi. Che alla fine non sarebbero arrivati. Fioramonti attacca i suoi di incoerenza: “Mi sarei aspettato il contrario: sarebbero dovuti essere loro a chiedermi di onorare la parola data invece di fare quello che i politici italiani hanno sempre fatto: finta di niente”. Da notare che Di Maio non sta interloquendo direttamente e in prima persona sul caso Fioramonti. Si limita a mettere in fila come “fonti di governo” una serie di contraddizioni nella narrazione dell’ex ministro: in quattro mesi di vita del governo ha sommato varie “missioni” in Cina, Spagna e Sudafrica, tutte molto lunghe, una decina di giorni almeno; ciò ha fatto sì che l’allora ministro della Pubblica Istruzione abbia mancato “numerose riunioni del Consiglio dei ministri”; ha chiesto spesso i soldi “pubblicamente” ma poi ha fatto molto poco per averli. Non c’era mai, appunto.

Volano stracci, parte seconda

Da giorni i 5 Stelle si rinfacciano accuse sulle mancate “restituzioni” di parte dello stipendio, onere che ciascun parlamentare pentastellato si è impegnato ad assolvere per “contratto” in occasione della candidatura. Il fatto è che giusto una settimana fa, prima del caso Fioramonti, sono circolate accuse facilmente riscontrabili sul sito tirendiconto.it in base alle quali risulta che solo dieci deputati e cinque senatori (su oltre trecento) sono in regola con le restituzioni. La maggior parte sono in ritardo di qualche mese. E ci sta. Ma altri non versano da oltre un anno. Tra questi, per l’appunto, l’ex ministro Fioramonti. “Non restituisce da dicembre 2018 e non sta quindi rispettando gli impegni presi con i cittadini” lo ha accusato ieri il viceministro Buffagni. Dunque Fioramonti, in fondo al suo post, chiarisce anche questo punto. “Da tempo molti di noi abbiamo contestato un sistema farraginoso e poco trasparente di rendicontazione. Dopo aver restituito puntualmente per un anno, come altri colleghi, ho continuato a versare nel conto del Bilancio dello Stato e le mie ultime restituzioni saranno donate sul conto del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, un centro di ricerca pubblico che - da Viceministro prima e da Ministro poi - ho promosso a Taranto, una città deturpata da un modello di sviluppo sbagliato. Ed invito anche altri parlamentari 5 Stelle a fare lo stesso, non appena il conto sarà attivo”. Caso chiuso? Macchè. Tempo mezz’ora e fonti qualificate del Mise (cioè Patuanelli, fedelissimo di Di Maio) chiariscono: “E’ impossibile fare qualsiasi tipo di versamento alla fondazione Tecnopolo visto che non c'e' ancora neppure uno statuto istitutivo della fondazione, meno che mai un conto corrente”. I soldi non sono stati versati. Punto. Una figuraccia per Fioramonti.

Tutti contro tutti

Il caso Fioramonti fa esplodere in chiaro il verminaio che si sta consumando ormai da mesi dentro il Movimento. Problemi sulla linea politica, sulla leadership di Di Maio, problemi di organizzazione interna che le trovate tipo “Team del futuro”, “facilitatori”, “Stati generali” non solo non risolvono ma suonano anche stucchevoli. Stefano Buffagni prende di mira i tanti Fioramonti che zitti zitti si stano organizzando dentro il Movimento. “Se ora l’ex ministro sogna di fare il capo politico, o lanciare il suo movimento verde... sono fatti suoi legittimi, ma sono certo che si dimetterà”, da attivista del Movimento “di cui non ha rispettato le regole”, a cominciare dalla restituzione dei soldi, e anche da parlamentare visto che è stato eletto grazie al Movimento. Quanti sono i Fioramonti dentro il Movimento? Quanti sono gli approfittatori che si fanno belli magari criticando il capo politico ma sono la causa prima dei problemi interni? Buffagni la mette già dura: “Fioramonti non restituisce da oltre un anno eppure a settembre è stato nominato ministro. E’ stato così legittimato un modo di agire fuori dal Movimento 5 stelle, esattamente come le star televisive spinte - annota tra l'altro - dalla comunicazione per tutto il primo anno di governo che oggi sputano quotidianamente contro chi da anni si fa il mazzo - rivendica - in mezzo ai cittadini”. Il problema non è Di Maio, conclude Buffagni, ma “un gruppo di persone che deve imparare a crescere e a muoversi come forza politica”.

La lista di Paragone

In questo regolamento di conti che sa di finale di partita, Gianluigi Paragone ci mette del suo: “Mi sono rotto le scatole della gente che predica bene e razzola male”. E allora, se il senatore è finito nel mirino dei probi viri e rischia l’espulsione per non aver votato la fiducia alla manovra “troppo filo europea”, ugualmente ci devono finire “ministri, presidenti di commissione”. Paragone posta direttamente un video. Più efficace. “C’è gente che dall'inizio dell'anno non ha rendicontato nulla: Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti che lo hanno anche fatto ministro, e poi Frate, Galizia, Grande, Lapia, Romano, Vacca, Vallascas, Giarrusso”. Molti di questi nomi, non a caso, sarebbero in predicato di andare a formare il nuovo gruppo parlamentare. Paragone attacca Di Maio: “Tutti sapevano tutto e allora il capo politico dov'è? Ha fatto finta di non sapere?”. La lista di Paragone continua. “Tra chi ha pagato poco ho il piacere di segnalare la Nesci, che si voleva candidare in Calabria e soprattutto Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze e che vuole andare a fare la presidente della Commissione di inchiesta sulle banche: è ferma solo a tre mensilità. Poi c'è il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, ferma a due mesi; è importante che proprio loro si mettano in regola”. In regola sono in pochi: Lucia Azzolina, in predicato per diventare ministro, e Francesco D’Uva. Ai probiviri saranno segnalati tutti coloro sono sotto i sei mesi.

Scisma, scissione o fine del Movimento?

Fino al 7 gennaio, giorno in cui riapriranno le Camere, non sarà possibile sapere le reali intenzioni di Fioramonti. Ha detto e ripetuto che “la battaglia continua in Parlamento”. E tutti, anche al governo, ormai sanno del progetto “ecologista” dell’ex ministro. Servono una decina di nomi e si fanno quelli di Rachele Silvestri, Andrea Vallascas, Massimiliano De Toma, Mara Lapia, Paolo Giuliodori, Felice Mariani, Roberto Masini, Nadia Aprile, Roberto Catalti. Potrebbe essere interessata anche Rossella Muroni, l’ex presidente di Legambiente, reclutata nel 2018 da Piero Grasso in Liberi e uguali, che aveva tutte le carte in regola per diventare un ottimo ministro dell’Ambiente in quota Leu ma alla fine ha pagato l’essere l’ultima arrivata. In ordine di tempo, ovviamente. E anche quello di Alessandro Fusacchia di +Europa. “Un gruppo di forte stampo ecologista - si spiega - che in Italia manca da anni. Un gruppo, anche, senza una precisa identità politica per cui potrà pescare a destra e a sinistra”. Un contenitore parlamentare per i ragazzi del Friday for future? Ai Verdi italiani, Fioramonti non dispiace. Ma ciò con cui i vertici del Movimento devono fare i conti sono soprattuto le voci con ipotesi di “scioglimento del Movimento e rinascita di due gruppi distinti in Parlamento, uno con una forte identità ecologista sul modello tedesco e l’altro più ispirato alla liberal-democrazia”. E comunque, per dire quando le dimissioni assumano un sapore strumentale, nella legge di Bilancio per scuola, ricerca e università ci sono esattamente quei 3 miliardi reclamati da Fioramonti. Lo dicono le tabelle delle legge relativa al saldo netto da finanziare. Dunque, nonostante Fioramonti non abbia frequentato troppo palazzo Chigi, scuola e ricerca sono state una priorità del governo.

La domanda finale è cosa ne sapeva e sa il premier Conte di questi movimenti e dinamiche. Oggi, nella conferenza stampa di fine anno, avrà modo di spiegare.