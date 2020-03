La Camera come il "Deserto dei Tartari". Metà dei deputati vota tra paure e mascherine dopo il caso Pedrazzini

La scena che ieri attendeva il Palazzo era davvero surreale. Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, rassomiglia alla Fortezza Bastiani narrata nel “Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati.

Tranne qualche sparuto ‘tenentino’, almeno di mattina, non c’è nessuno, neppure un'anima. Di pomeriggio, gli onorevoli arriveranno perché urge votare e anche una cosa importante, lo scostamento dal pareggio di bilancio - voto che abbisogna, e otterrà, la maggioranza assoluta dei componenti della Camera – ma con una novità che, in duecento anni di storia patria e del Parlamento, non si era mai vista: la presenza a ‘ranghi ridotti’ (dovevano essere 350, per la precisione, quasi la metà esatta, sul totale di 630, ma solo in teoria: i presenti saranno, alla fine, solo 332) dei componenti l’assemblea. Il tutto a causa delle nuove ‘regole’ che, in tempi di emergenza sanitaria, la Camera si è data al fine sia di prevenire possibili ‘contagi’ (che, in verità, ci sono, lo vedremo) sia per dare il buon esempio.

Il 'caso Pedrazzini'

Innanzitutto c’è il caso di Claudio Pedrazzini, primo parlamentare positivo al Covid-19, ad agitare la Camera. A Montecitorio molti deputati entrano in ansia e si chiedono: '”e se dovesse toccare a noi?'”. Il dovere civico chiama alla responsabilità e a un voto, quello sullo scostamento del bilancio, non rinviabile per fronteggiare l'emergenza economica legata al virus, ma la paura di contagiarsi c'è.

Non pochi onorevoli vorrebbero chiedere alla Camera di attrezzarsi come al Senato per farsi in loco, a scopo precauzionale e secondo le prescrizioni del protocollo sanitario nazionale, un tampone. “Il senso del dovere in questo momento ci chiama, ma un po' di ansia per il contagio c'è”, confida un esponente di centrodestra.

Si parla di oltre una decina di deputati, 10-14, rimasti a casa, dopo aver saputo di Pedrazzini. Un panico che rischia di dilagare, nel Palazzo, al punto da non consentire più il mantenimento del numero legale necessario per approvare le leggi: la metà più uno dei componenti dell'assemblea, in caso di voti che richiedono espressamente la maggioranza assoluta, come nel caso del voto di ieri, o la metà più uno dei presenti se la maggioranza è semplice.

Nessuno vuole o pensa, per ora, alla chiusura del Palazzo, ma c'è chi propone soluzioni alternative per scongiurare una serrata e lancia l'idea di una sorta di ‘smart working’. Una proposta che avanza il costituzionalista dem Stefano Ceccanti, arrivando a prefigurare scenari avveniristici come il 'voto a distanza' per tutti i deputati e senatori.

Ieri ultimo giorno di presenza 'fisica' dei deputati?

Insomma, inizia ad affacciarsi la possibilità (o il rischio?), per nulla remota, che ieri si sia trattato, e per diversi mesi, dell’ultima volta in cui abbiamo visto le Camere convocate e i deputati presenti in Aula (anche se, come oggi, per la metà del loro numero abituale), un rischio alto.

Le Camere, infatti, erano state convocate, solo per ieri, mercoledì 11 maggio, e saranno riconvocate ad horas, per tutto il tempo che durerà l’emergenza da coronavirus, per convertire in legge i decreti che il governo sta mano a mano sfornando, gli ormai famosi dpcm del governo. Le Camere hanno, dunque, già preso decisioni drastiche, draconiane, che il Parlamento non aveva mai preso nella sua lunga storia (neppure in tempo di guerra): riunirsi solo per metà, ma potrebbero prenderne di ancora di altre.

Le Camere potrebbero adottare il 'voto a distanza'

Ma potrebbe prendere, il Parlamento, decisioni ancora più traumatiche e – forse? – innovative: presto, stante l'emergenza sanitaria ancora in essere, potrebbe arrivare il giorno in cui le Camere verranno convocate ‘a distanza’ e i suoi membri, i deputati e i senatori, voteranno restando comodamente seduti a casa, via email o attraverso qualche ingegnoso software che eviti loro di venire a Roma, infettarsi e/o infettare altri soggetti.

Ma ecco il racconto di un giorno di ‘ordinaria follia da epidemia’, dall’interno della Camera dei Deputati.

Buvette, barberia e ristoranti chiusi e servizi ‘sospesi’

Buvette, quella famosa dove i deputati, di solito, bevono caffè, sgranocchiano noccioline e arachidi, trangugiano panini, chiusa. Come pure è chiuso il ristorante della Camera, con un triste e laconico avviso che si limita a parlare di “servizio sospeso”. Barberia, dove i deputati (maschi) vanno a tagliarsi i capelli e rifinirsi la barba, un’istituzione in voga dall’Ottocento, chiusa. Bottigliette d’acqua ovunque, con solerti commessi che, muniti di guanti e mascherina, le cambiano appena ne bevi una.

Servizi utili come la Posta, la Banca, la Tabaccheria – di solito sempre efficienti e molto affollati – aperti, ma semivuoti. Si entra “uno alla volta, uno alla volta, per carità”, come direbbe il 'factotum' della città nella nota aria lirica del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.

A fumare in cortile

A un certo punto, dopo l'ora di pranzo, viene chiuso anche il lungo corridoio della sala fumatori che porta fin dentro il Transatlantico di Montecitorio, refugium peccatorum dei tabagisti. In pratica, si può fumare – e sono tanti i deputati che fumano, le sigarette o il sigaro o la pipa – nel cortile di Montecitorio, ma nel cortile fa molto freddo.

In ogni caso, almeno il cortile, piano piano, si anima. E i deputati che, a lungo, sostano, quando arrivano, alla ‘distanza di sicurezza’ (un metro e più), piano piano iniziano ad avvicinarsi tra loro, a parlarsi, qualcuno accenna persino a goffi baci o a timide strette di mano.

Per mangiare bisogna uscire

Inoltre, non solo non si può mangiare ‘dentro’ Montecitorio – come si fa di solito, alla Buvette o al ristorante – ma neppure fuori: lo storico bar ‘Giolitti’ è chiuso, il più moderno ‘Illy Caffè’ è aperto ma serve solo caffè, molti dei ristoranti intorno alla Camera sono altrettanto chiusi causa coronavirus e ordinanze varie del governo. Molti deputati – e, anche, il vostro cronista – trovano onesto rifugio da ‘Pa’ Station’ (ristorante che si trova in Campo Marzio e dove si mangia un’ottima pasta), gestito dal figlio di Denis Verdini (presente, a sua volta, come sempre, insieme alcuni amici), Tommaso, un’oasi di cicaleccio e chiacchiere in un mare di nessuno, dove il silenzio rarefatto raggela l’intero quartiere.

Accessi ridotti e contingentati

Ingressi aperti, inoltre, quelli consueti, a partire dal portone principale, ma molto pochi e con accessi contingentati ai soli deputati e, per quanto riguarda i giornalisti, ai soci Asp, cioè ai membri della Stampa parlamentare, mentre vengono – a partire da oggi – sospesi per tutti gli altri giornalisti. E, a ogni ingresso, dopo il controllo, storicamente più severo che negli aeroporti, degli oggetti che emettono il fatidico ‘bip’, ecco la presenza di ben due infermieri che, in tuta mimetica, guanti e mascherina, controllano la temperatura. Se è normale, o bassa, entri, se è alta, da febbre, non entri.

Il Transatlantico desolato e vuoto

Dentro, corridoi vuoti, deserti, deprivati di deputati come di colleghi giornalisti, di funzionari come di commessi (presenti, a loro volta, in numero minore del solito) per l’intera mattina. Una gran tristezza. Il famoso Transatlantico di Montecitorio si anima solo a metà pomeriggio quando, finalmente, i deputati arrivano, pur se alla spicciolata e alcuni di loro – la deputata Beatrice Lorenzin, per dire, ex ministro alla Salute – con tanto di mascherina (“Ho il raffreddore” si giustifica). Non è la sola, anzi presto si inizia a vedere e a capire che sono tanti, e di ogni gruppo, i deputati e le deputate fornite di mascherina d’ordinanza. Paura di finire contagiati...

Ma arrivano comunque in numero molto minore del solito, i deputati, la metà esatta per ogni gruppo parlamentare, senza dire della drastica esclusione di tutti coloro che provengono dalle zone infette (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Liguria) e che fa già gemere i ‘nordisti’ (“La Camera prende decisioni senza noi, che rappresentiamo la parte produttiva del Paese, presenti!”).

Presenti i deputati del Centro-Sud, assenti quelli del Nord

In pratica, sono stati ammessi solo i parlamentari che rappresentano l’Italia centrale e meridionale, un vulnus – anche se sembra poca cosa, di questi tempi – alla rappresentatività piena e democratica del Paese, con una larga fetta di quest'ultimo che non vede presenti, a rappresentarlo, i suoi ‘onorevoli’ mentre si accingono a compiere un atto importantissimo: votare lo scostamento dal pareggio di bilancio, un totem intangibile che, dal 2011, fa parte della nostra Costituzione e un voto che va fatto, per legge, a maggioranza assoluta dei componenti di ogni Camera (316 deputati su 630, 161 senatori su 320). Un algido comunicato della Presidenza della Camera, cioè firmato dalla penna di Roberto Fico, che si è messo d’accordo con tutti i capigruppo all’unanimità, prevede e stabilisce che “la discussione della Relazione presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243/2012 (il pareggio di bilancio, ndr.) avrà luogo a partire dalle ore 16” – ma la modalità con cui l’Aula vota è decisamente surreale.

In Aula si entra solo a scaglioni

Infatti, anche se, piano piano, i deputati arrivano, possono entrare in Aula solo ‘scaglionati’, un gruppetto alla volta. Prima, verso le 17, entrano i deputati dell’M5S (118 i presenti ‘reclutati’ sui 207 componenti del gruppo). Poi è la volta di quelli del gruppo Misto (20 su 35), Italia Viva (17 su 30), Fratelli d’Italia (20 su 35), LeU (6 su 11), FI (55 su 97). Alle 17.30 è il turno dei gruppi più grandi: entrano prima 71 deputati, su 125, della Lega, poi 51 esponenti del Pd su 90. Ergo, tirando le somme, dovrebbero essere, alla fine, 350 deputati su 630, la metà, ma sono molti meno.

Piccoli crocicchi di deputati complici

Intanto, piano piano, si formano piccoli crocicchi fuori dall’Aula e, soprattutto, nel cortile, mai ‘animato’, nonostante il freddo, come oggi. Molti si lamentano dei collegamenti aerei e ferroviari, sospesi o bloccati. Alcuni provano con le conference call con i loro elettori o con i loro colleghi (la rete Internet, alla Camera, wi-fi compreso, funziona da sempre male). Altri chiacchierano del più e del meno, quasi come sempre, mentre alcuni hanno ancora voglia di scherzare ("Io a te non ti bacio!!!").

Alcuni deputati dem si affollano attorno al ministro alle Autonomie regionali, Francesco Boccia, che racconta come è andato ‘davvero’ l’incontro-scontro tra Conte e Salvini-Meloni del giorno prima in questo modo: “Salvini voleva farci apparire come i ‘comunisti’ che vogliono tutelare i diritti mentre lui si preoccupa della ‘salute’ degli italiani… E’ sempre il solito, non cambierà mai…”.

L’Aula è un palcoscenico muto

Dentro l’Aula, finalmente, a metà pomeriggio e per meno di un'ora, inizia la discussione: prevede l’intervento del relatore, di un membro del Governo e di un deputato per ciascun Gruppo, che non può parlare più di due minuti a testa, mentre, sugli scranni, non possono stare seduti più di cinque a gruppo.

Mai discussione è stata più rapida, noiosa, indolore: sono tutti d'accordo e nessuno ha voglia di polemizzare, anche perché bisogna stare a un metro e rotti di distanza e anche per votare diventa tutto più semplice: si può votare anche dal banco di un altro alla faccia del Regolamento che impone di non poter mettere le proprie 'minuzie' (cioè le proprie impronte digitali...) al posto di quelli altrui...

Alla fine del voto, 'dont' panic', prescrive il nuovo Regolamento da tempi di epidemia: si esce piano piano, 'alla spicciolata', evitando assembramenti, sia dentro che fuori dall'Aula. La noia regna sovrana, tra i deputati e tra i giornalisti. dibattiti così soft e in surplace, non si ricordavano, di fatto, dai tempi dell’unità nazionale....

La Camera approva, ma su 350 previsti, 18 sono assenti

Il guaio, ma sembra quasi una quisquillia, è che il numero minimo, quello di 35 - che era stato stabilito per assicurare la validità del voto, perché, appunto, oggi serviva la maggioranza assoluta che, come previsto, viene raggiunta - non è stato ottenuto. O meglio, la maggioranza del numero dei presenti che era stata assicurata c'è, ma con diverse defezioni che non fanno ben sperare per l'immediato futuro.

Infatti, il tabellone dell’Aula recita così: Presenti 332 – votanti 332 – quorum 316 – favorevoli 332 – contrari zero. Vuol dire che, anche rispetto ai 350 precettati, 18 deputati risultano renitenti alla leva’: non si sono presentati. Paura? Timori? Assenti giustificati? Chi può dirlo. La fobia, e la sindrome, da epidemia ha contagiato i Palazzi e rischia di non uscire più dai loro corpi come dal Paese.

La notizia che tutti temevano: un deputato è ‘positivo’

Infatti, anche se le regole stringenti e ferree, decise dalla Camera, come dal Senato, per la sua convocazione ‘a singhiozzo’ erano antecedenti, la notizia del giorno, quella del deputato Claudio Pedrazzini (viene da Lodi, è eletto in Forza Italia, oggi iscritto al Gruppo Misto, sotto-componente “Noi con l’Italia – Cambiamo”) che è risultato positivo al tampone, ha creato una piccola ondata di panico.

Il povero Pedrazzini (classe 1974, aria da bravo ragazzo), ha la sfortuna di venire da Lodi, uno dei centri dove l’emergenza sanitaria è stata forte. “Sto bene, ho solo qualche linea di febbre e qualche colpo di tosse” fa sapere il deputato. Immediatamente la Camera si è messa in contatto con le autorità sanitarie competenti e, in base ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute, è stato individuato il perimetro dei soggetti che possono ritenersi entrati in “contatto stretto” col parlamentare 'positivo'.

Tra i parlamentari è subito scattato il timor panico

I deputati del Misto che siedono vicino a Pedrazzini nelle sedute dell’aula di Montecitorio sono stati posti sotto monitoraggio e la Camera ha comunicato ai deputati interessati che per loro non era possibile partecipare alla seduta di oggi. Certo è che la notizia della positività di Pedrazzini ha innescato ansia e preoccupazione. Molti di quelli che si sono presentati sono arrivati muniti di quella mascherina che, quando la mise la deputata leghista Maria Teresa Baldini, subito seguita dal collega (disabile) Matteo Dell’Osso (FI), suscitò ilarità e scherno corali.

Ora, invece, è tutto un preoccuparsi della ‘propria’ salute, è tutto un chiedere ai ‘colleghi’ medici o anche farmacisti, è tutto un mettere e togliere mascherine, guanti, protezioni… Il timore di molti è di essere stati ‘contagiati’ da colleghi che provengono dalle (ex) ‘zone rosse’ o pure da altre zone.

Le nuove regole da ‘tempo di guerra’: il voto a distanza

E anche se, da mercoledì prossimo, quando le Camere, una volta sola a settimana, torneranno a riunirsi, non servirà un quorum così alto e impegnativo (basterà la maggioranza semplice, il che vuol dire che i deputati presenti alle sedute saranno, oltre che una volta sola a settimana, pure di meno), come quello che occorreva oggi, la Camera – e il Senato – si sta attrezzando per i tempi di pandemia. Infatti, nonostante gli ‘uffici’ – cioè gli alti funzionari che assistono il presidente Fico nello svolgere il suo compito – siano contrari perché - dicono e fanno, giustamente, notare "non esistono precedenti" - il Parlamento sta per prendere decisioni che, nella sua lunga storia, non ha mai preso, possibili grazie alle ‘novità’ offerte dalle nuove tecnologie: si tratta del voto a distanza.

Ceccanti: "Dobbiamo farlo subito, è la soluzione"

“In Giunta per il Regolamento – spiega il costituzionalista e deputato dem Stefano Ceccanti che caldeggia decisioni in tal senso – se n’è già parlato e, con la scorta del parere di ottimi costituzionalisti, come Stefano Curreri, io penso che si possa fare”. “D’altra parte – continua Ceccanti – se metà del Parlamento si ammala e non è più possibile garantire il numero legale o se bisognasse votare la fiducia a un nuovo governo, dico per ipotesi, che si potrebbe fare? Le Camere non potrebbero riunirsi, perché mancherebbe il numero legale, e il Governo sarebbe costretto a reiterare, ogni volta, i suoi decreti, modificandoli appena un poco, senza che il Parlamento possa discuterli e approvarli”.

La delicatezza ‘costituzionale’ del ‘voto a distanza’

Ma – chiediamo al professor Ceccanti – non verrebbe invalidato, un tale voto, dato che la sua libertà e la sua segretezza sarebbero violate o facilmente violabili? “No, - è questa la sua sicura risposta - perché grazie alle nuove tecnologie che possono garantire libertà e segretezza del voto. In ogni caso la soluzione passa tramite un accordo tra la presidenza della Camera, i suoi uffici e tutti i capigruppo e, quindi, tutti i gruppi parlamentari. Si tratterebbe, evidentemente, di votare sempre ‘sì’, mai ‘no’, causa il tema della segretezza. Il Parlamento della Catalogna, per dire, ammette il voto a distanza: chi dice che non esistono precedenti dovrà farsi una ragione del fatto che viviamo in tempi eccezionali…”. Ecco, appunto.