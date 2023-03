Bonaccini presidente del Pd. Schlein fa i conti con la vittoria ma “solo” con metà del partito

I più ottimisti dicono che a questo punto domenica “per il Pd sarà una gioiosa ripartenza”. I velleitari aggiungono che “è la fine di maggioranza e opposizione”. I più silenziosi, anche perchè sono un nucleo organizzato ma non così numeroso, da ieri sera si sono messi a sedere lungo la riva del fiume. Dove in genere si mettono quelli che prima o poi dovranno consumare una vendetta. O un regolamento di conti. Dopo due settimane di attesa e una telefonata durata più di due ore e arrivata, possiamo dire, in zona Cesarini la segretaria Elly Schlein ha offerto a Stefano Bonaccini di essere il Presidente del partito. Lei non era troppo d’accordo, il uo cerchio magico ancora meno, ma ha prevalso il bisogno di unità.

La videocall

La videocall è arrivata ieri intorno alle 18, lui a Bologna, lei al Nazareno perchè reduce dal funerale del senatore del Pd Bruno Astorre. Si è conclusa poco prima delle 21. Il comunicato del Pd parla di “colloquio positivo avvenuto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto (in assemblea, ndr) Schlein intende proporre all’assemblea del Pd Stefano Bonaccini come presidente del partito”. Sulla carta in effetti Schlein non è ancora segretaria. La regola vuole che sia l’Assemblea, sovrana, ad eleggerla. Uno di quei riti che però a volte servono a dare solennità ai fatti. E che proprio per questo servono alla politica fluida, fai-da-te, leaderistica degli ultimi dieci anni. Non solo, la segretaria in queste due settimane è stata molto attenta alla liturgia preci se non sei ancora eletto segretario non puoi tecnicamente prendere possesso dell’ufficio al Nazareno. Così la giovane segretaria è stata vista entrare ed uscire più volta dal retro del Nazareno.

L’unica opzione

L’accordo in realtà è stato più tribolato del previsto. Alla fine è stata confermata l’unica opzione ragionevole per un partito uscito spaccato dalle primarie: Bonaccini presidente del Partito democratico in nome e per conto di quel 46,25% che lo avrebbe voluto segretario e che gli assegna in Assemblea ben 267 delegati. Ella Schlein, eletta segretaria il 26 febbraio, ne avrà 333 grazie al 53,75% degli elettori “aperti” delle primarie. Un partito spaccato che sarebbe stato suicida voler spaccare ancora di più mettendo da una parte i vinti e dall’altra i vincitori visto che sono pressoché equivalenti.

“E’ ovvio che andrà così, sarebbe clamoroso il contrario, ovverosia che dopo tutto il percorso fatto nell’ultimo anno (con il ritorno a casa di Articolo 1, ndr si lavorasse ancora per dividere. Dobbiamo invece unire e Stefano presidente ne è la garanzia migliore” diceva a metà pomeriggio un big dell’ala sinistra come Roberto Speranza. “Dopo quello che è successo nei gazebo non ci possiamo proprio permettere di creare divisioni o attriti. Nessuno avrebbe capito” spiegava nel pomeriggio un altro esponente dell’area Schlein. La versione ufficiale, dopo la telefonata, è questa: “Bonaccini presidente, cioè un ruolo di garanzia, è la fine di minoranza e maggioranza perché si avrà una guida unitaria del partito”.

La casella più importante

Era necessario arrivare con i giochi fatti domattina all’assemblea nazionale convocata in una location inedita come la Nuvola di Fuksas all’Eur. La Presidenza è la casella più importante da riempire, senza dubbio quella che dà la maggiore agibilità e autonomia politca al governatore dell’Emilia Romagna e alla sua mozione progressista e a vocazione maggioritaria.

Molti, nell’inner circle della segretaria, erano contrari. “Se fai lui Presidente si crea nei fatti una diarchia” è stato il refrain degli ultimi giorni e il motivo di tanta indecisione. Cioè “ti trovi l’avversario in casa che ti marca a uomo”. Al tempo stesso Bonaccini non avrebbe accettato il ruolo di vicesegretario, che pure gli avrebbe consentito una maggiore presenza quotidiana nella mosse del partito. Schlein non aveva alternative: un’esclusione di Bonaccini da ruoli apicali e decisionali sarebbe stata l’anticamera di una fuga dal Pd e del suo schiacciamento a sinistra (e sui 5 Stelle). Del resto poco meno della metà del partito è con il presidente dell’Emilia Romagna e questo è un fatto con cui la segretaria, le piaccia o meno, a lei e ai suoi più stretti collaboratori, deve fare i conti. Il ragionamento è che una carica di peso in segreteria dem, come quella di vicesegretario sarebbe stata d'ostacolo tanto a Schlein, che si sarebbe vista costretta a concordare ogni passo con il suo secondo, quanto a Bonaccini. “Difficile che Stefano accetti di essere vice qualcosa” osservava un esponente dem di primo piano prima che si chiudesse l'accordo. Ma non è solo questione di orgoglio: con una carica di peso nell'esecutivo dem, Bonaccini si sarebbe trovato con le mani legate nell'esprimere una propria posizione su quei temi che lo vedranno non in linea con la segretaria e con la maggioranza del partito. Meglio la presidenza, dunque. Carica prestigiosa ed operativa e che lascia lo spazio per organizzare anche proposte politiche.

Le altre caselle

Le altre caselle strategiche per intuire che strada prenderà il nuovo Pd riguardano i capigruppi di Camera e Senato. Che restano ovviamente espressione dei gruppi parlamentari, almeno sulla carta e al momento assai sbilanciati verso Bonaccini. Anche qui si dovrebbe arrivare ad un accordo 50/50, cioè un capogruppo a testa. Un altro boccone amaro per Elly e la sua squadra che si erano già divisi pani e pesci con ipotesi del tipo Francesco Boccia capogruppo a palazzo Madama e Beppe Provenzano alla Camera, in alternativa sono circolati i nomi di Chiara Gribaudo, in alternativa Chiara Braga o Michela De Biase. La sorpresa potrebbe essere la conferma di Debora Serracchini alla guida del gruppo Camera, il più numeroso ma meno tattico rispetto a quello del Senato. Una scelta che però contrasta la richiesta di discontinuità della segretaria. Ed ecco che potrebbe uscire fuori il nome di Simona Bonafè, ex segretario del Pd in Toscana, ex europarlamentare, un tempo lontano anche renziana.

Digerite queste rinunce, Elly e il suo cerchio magico avranno modo di rifarsi con la segreteria. Il vice potrebbe essere Marco Furfaro, un secondo vice arriverà da Articolo 1. Sarà tutta ad immagine e somiglianza di Schlein o vorrà essere inclusiva? E, in questo caso, in quale direzione? La formazione della segreteria non è in programma domani. L’ordine del giorno dell’assemblea prevede l’elezione del segretario, del Presidente e del vicesegretario.

Le insidie

Messa in cassaforte la gioia della vittoria e fatto tesoro dell’entusiasmo che la circonda, Schlein ha capito perfettamente che la strada della sua segretaria sarà, ancora una volta, piena di trappole. E che il compagno di strada più insidioso alla fine potrebbe non essere Bonaccini con cui dovrà certamente concordare linea e contenuti ma si sta ponendo, forte di metà del consenso, in un atteggiamento di “unità e collaborazione”. Non sono state gradite, ad esempio, le prime uscite programmatiche della segretaria su unioni civili, coppie gay e ius soli. Importanti, senza dubbio, ma lo è di più come si crea lavoro di qualità in questo Paese e come si protegge chi fa impresa, sempre di qualità. Fare sintesi sui temi: ecco la vera sfida tra Schlein e Bonaccini.

I problemi per Elly potrebbero invece arrivare dagli “ex” capi bastone del Pd. O anche dai “ritornati” di Articolo 1. Si mormora infatti che Andrea Orlando, Goffredo Bettini, lo stesso Zingaretti, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani, i main sponsor della Schlein comincino a vedere un po’ sospetto quella che sta assumendo a tutti gli effetti le sembianze di una vera rottamazione. Furfaro, Braga, Sarracino, Gribaudo e molti altri: c’è una nuova generazione di quarantenni che sta prendendo posti e potere al Nazareno. Con buona pace di chi ha sostenuto la “rivoluzione” Schlein. Che forse, però, è andata anche oltre le loro stesse aspettative fino a perderne il controllo. Che succede se Schlein connota il Pd “con un movimentismo alla Renzi e però a sinistra”? Ecco, la domanda cominciano a farsela in tanti. Domani arriveranno le prime rispostera

Nebbia fitta invece sulle alleanze. Con Conte e i 5 Stelle sono baci e abbracci (non così calorosamente ricambiati da Giuseppe Conte).Il fondatore di Azione, Carlo Calenda, ribadisce di essere ancora “distante” da Elly Schlein perché lei “ha una visione molto ideologica e semplicistica delle cose della vita”.