Nel momento in cui Silvio Berlusconi torna centrale Forza Italia si svuota

La nuova linea azzurra – distinta e distante da quella degli alleati sovranisti – ha sdoganato nuovamente i voti di Forza Italia “sospettata” di essere pronta ad entrare in maggioranza di un nuovo governo, al di là delle reciproche smentite di rito. Insomma, politicamente un capolavoro nel momento di minore consenso dal 1994 ad oggi.

Con moderazione

Dal “buen retiro” francese l’ex presidente del Consiglio è tornato al centro della politica, con posizioni moderate e soft come quella che ha portato al sì al Mes, osteggiato da Lega e Fratelli d’Italia, ed ha rinforzato la squadra dei fedelissimi: è tornato centralissimo Gianni Letta, così come Fedele Confalonieri, mai passato di moda, Licia Ronzulli che continua a dirigere il traffico attorno al Cav, Marta Fascina deputata e neofidanzata, i figli Piersilvio e Marina per le questioni aziendali e Antonio Tajani plenipotenziario per le dichiarazioni ai tigì e braccio destro politico, soprattutto in Europa.

Insomma, è tornato il Cav

Ed è tornato in grande forma. Ma, per l’appunto, mentre quando Berlusconi sembrava politicamente finito gli esodi dai gruppi parlamentari erano molto limitati, ora che è tornato centrale è partito un fuggi fuggi da Forza Italia.

Misteri della politica italiana

Pensate che, nei primi mesi di legislatura, dopo il risultato che non fu quello sperato, con il sorpasso della Lega sugli azzurri, anziché iniziare un’erosione di parlamentari arrivarono invece nuovi nomi nei gruppi di Forza Italia: Enrico Costa da Noi con l’Italia, il cartello elettorale guidato da Enrico Lupi e Raffaele Fitto; Matteo Dall’Osso, proveniente dal MoVimento Cinque Stelle e Fulvia Michela Caligiuri, subentrata al Senato a Matteo Salvini nel seggio calabrese dopo i riconteggi che assegnarono il posto a Forza Italia e non alla Lega. E, sempre in Calabria, l’elezione a governatrice di Jole Santelli e le sue conseguenti dimissioni da Montecitorio per incompatibilità con il ruolo in Regione, hanno aperto le porte della Camera dei deputati ad altri due azzurri calabresi: Domenico Giannetta prima e poi, dopo che anche lui ha scelto il consiglio regionale della Calabria, 38 giorni dopo a Sergio Torromino, recuperato in un’altra circoscrizione calabrese per esaurimento di tutti gli azzurri eleggibili in quella.

Un saldo addirittura positivo

Poi, però, ci sono anche quelli che se ne sono andati e se ne vanno. Certo ancor oggi Forza Italia ha la terza rappresentanza numerica a Montecitorio, dopo MoVimento Cinque Stelle e Lega, con 95 deputati, più del Pd per intenderci. E ancor meglio va a Palazzo Madama dove è al secondo posto a pari merito con la Lega a 61 senatori, quasi il doppio di quelli del Pd. Poi, probabilmente già oggi, sarà ufficializzato il passaggio della senatrice Elena Testor, eletta nel collegio uninominale trentino di Pergine Valsugana, dagli azzurri alla Lega. Grazie a lei andrà in scena il sorpasso.

Gli altri che se ne sono andati sono, da quasi subito, Vittorio Sgarbi che litigò con la capogruppo Mariastella Gelmini sulla presenza di Berlusconi all’inaugurazione di un parco pubblico intitolato a mamma Rosa a Sutri, Comune di cui Sgarbi era primo cittadino. Ora Vittorio siede nel Misto nella componente con i lupiani, gli ex fittiani e i totiani.

Nello stesso gruppo siedono infatti cinque ex azzurri che hanno aderito a Cambiamo!: Giorgio Silli, che era già uscito per conto suo nei mesi precedenti e poi si è convertito al progetto di Giovanni Toti, e quattro fedelissimi del governatore della Liguria: Manuela Gagliardi, Alessandro Sorte, Claudio Pedrazzini e Stefano Benigni.

E proprio in Liguria – dove sono fortissimi e radicatissimi anche grazie ai successi dell’esecutivo regionale del governatore - i totiani si sono addirittura gemmati: il governatore stesso e l’ex coordinatrice metropolitana genovese azzurra Lilli Lauro siedono nel gruppo regionale “Cambiamo! con Toti presidente”, mentre altri due ex azzurri, l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola e il capogruppo Angelo Vaccarezza sono nel gruppo “Cambiamo! (con Toti)”.

Un solo azzurro, Galeazzo Bignami, è andato in Fratelli d’Italia che invece sembrava dovesse drenare molti parlamentari.

Poi c’è il capitolo di quelli che hanno scelto Matteo Renzi e Italia Viva: una senatrice, Donatella Conzatti, e due deputati Francesco Scoma e Davide Bendinelli.

E proprio Scoma aiuta a raccontare la diaspora siciliana di ex di Forza Italia che hanno abbandonato il partito in polemica con il coordinatore regionale azzurro Gianfranco Miccichè – vicinissimo a Silvio Berlusconi e uomo del 61 a zero nei collegi uninominali siciliani nel 1994 – che pure li aveva inseriti nelle liste.

Se Scoma è andato con Renzi, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha scelto Fratelli d’Italia, Antonino Minardo ha optato per la Lega e, freschissimo dell’altro giorno, Antonino Germanà è andato nel Misto.

Fra l’altro tutti questi eletti siciliani (a cui si aggiunge anche l’ex parlamentare Basilio Catanoso) non erano nuovi arrivi, ma avevano alle spalle altre legislature in Forza Italia. Insomma, fedelissimi. Anzi, per meglio dire, ex fedelissimi.

Al Senato, finora il gruppo aveva tenuto, ma occorre anche dire che i berlusconiani a Palazzo Madama sono una specie di federazione, a partire dal nome del gruppo.

Che a Montecitorio si chiama “Forza Italia – Berlusconi presidente”, mentre al Senato si chiama “Forza Italia – Berlusconi presidente – UDC”, esattamente come il gruppo della Lega si chiama “Lega – Salvini premier – Partito sardo d’azione” grazie a un accordo elettorale con il governatore sardo e segretario del Psdaz Christian Solinas che ha riportato dopo anni ed anni il nome del movimento sardista sugli atti parlamentari.

Ma se Solinas aveva capitalizzato al massimo un unico eletto del Psdaz nell’alleanza con la Lega (lui, poi sostituito da Michelina Lunesu e alla Camera il leghista Guido De Martini), all’UDC per dare il nome al gruppo di Forza Italia, seppure in coabitazione, ce ne sono voluti ben tre: il leader del partito Antonio De Poli, Paola Binetti e Antonio Saccone.

Poi c’è ad esempio nel gruppo l’ex governatore della Liguria Sandro Biasotti che, quando gli chiesero, se andava con il suo amico Giovanni Toti in “Cambiamo!” rispose: “Per ora sto in Vediamo…”.

E proprio l’ex ministro Gaetano Quagliariello, intervenendo l’altro giorno in aula sulle mozioni di sfiducia al Guardasigilli Alfonso Bonafede, ha ufficializzato l’esistenza di una “componente Idea-Cambiamo!” che ha votato in modo differente dal resto degli azzurri, astenendosi dal voto sulla mozione di Salvini e votando convintamente a favore di quella di Emma Bonino, più garantista.

I senatori che fanno parte della componente dell’ex ministro del Nuovo centrodestra e di Giovanni Toti sono tre: lo stesso Quagliariello, l’ex ministro dello Sviluppo economico Paolo Romani e il tortonese Massimo Berutti.

Ma, al momento, pur essendo “altro da Forza Italia” i tre non hanno ancora diritto al nome sugli atti parlamentari. Evidentemente non hanno la stessa capacità onomastica e di toponomastica senatoriale di Christian Solinas.