[Il caso] Autostrade, la battaglia finale. La Consulta dà ragione al governo e Conte prende coraggio. L’ipotesi della terza via

Le cose certe sono due. La prima: il nuovo ponte di Genova sarà collaudato secondo il timing previsto (primi di agosto) perché finalmente il ministero delle Infrastrutture ha individuato il “nuovo” concessionario del ponte che non poteva che essere Autostrade (a cui era stata tolta dopo il crollo del 14 agosto 2018). La seconda: nei prossimi giorni, forse già questa settimana, il dossier Autostrade sarà finalmente archiviato. In un modo o nell’altro. Con o senza revoca della concessione. O con una terza via.

Troppe volte in questi due anni di indecisioni, minacce e brusche frenate, sono state indicate scadenze alla fine mai rispettate. Questa è la volta buona non tanto perchè lo ha detto il premier Conte (“dobbiamo chiudere questa vicenda paradossale”) ma perché ieri sera, contro ogni previsione, la Corte Costituzionale si è pronunciata su cinque ricorsi presentati da Aspi sul decreto Genova. Il più importante riguardava l’estromissione di Aspi dalla ricostruzione del ponte. La Consulta non solo ha detto che è stata una scelta legittima ma ha anche anticipato perché: qualle scelta “è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che ha indotto il governo, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del ponte stesso”.

La sentenza alle 20

I Supremi giudici parlano alle 20, spiazzando un po’ tutti perché la previsioni dopo la lunga udienza pubblica della giornata parlavano di un verdetto “in settimana”. La sentenza invece è arrivata alle 8 di sera. E ha riscritto tutta la giornata iniziata “malissimo” per la “battaglia” grillina – una delle tante, un po’ come la Tav – e terminata invece con un totale ribaltamento di fronte. Tanto che il viceministro alle Infrastrutture Cancelleri a sera può dire: “Grazie Toninelli (che da ministro gestì il decreto Genova col pugno alzato in aula, ndr), la Consulta ci dà ragione, ora avanti con la revoca della concessione”. Il governo sembra spiazzato. I 5 Stelle ritrovano fiato e sorriso dopo una giornata passata con la testa tra le mani dopo che la ministra De Micheli ha ufficializzato in mattinata che “la concessione del nuovo ponte è stata affidata ad Autostrade”. L’esatto contrario di quello che hanno detto in questi due anni. Rivolta della base. Imbarazzo dei big al governo. Poi in serata quella sentenza che dà loro ragione. “Adesso - riconosce Edoardo Rixi, genovese, sottosegretario leghista alle Infrastrutture ai tempi del governo giallo-verde - il governo deve decidere, in fretta. Una decisione politica visto che la Consulta ha dato torto ad Aspi. Non è più possibile rinviare. Il rischio è che si blocchi tutto il sistema autostradale”.

Le lacrime della mattina

Il dossier Autostrade è un po’ il crocevia di tutte le questioni irrisolte della legislatura e da qui passa anche il destino del governo. Intreccia il populismo e la propaganda di questi due anni (M5s: “Cacciamo i Benetton dalle nostre autostrade”) che quasi mai fanno i conti con le regole; il senso dei 5 Stelle per battaglie di principio che fanno a cazzotti con la logica; quelli del No contro quelli del Sì; l’incapacità di Conte di prendere una decisione, prima quando c’era la Lega e oggi che c’ è il Pd. Una cosa è chiara, rivela una fonte tecnica del ministero dei Trasporti: “I 5 Stelle vogliono a tutti i costi la revoca e aspettano Conte al varco. Quella delle concessioni potrebbe anche l’occasione per impallinarlo se non fa come dicono loro…”. Ieri mattina Secolo XIX e La Stampa hanno pubblicato una notizia bomba: la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha scritto al commissario-sindaco Bucci per comunicare che “il concessionario del nuovo ponte sarà in questa fase la società Autostrade”. La stessa cioè che ha in gestione circa la metà del tracciato autostradale italiano. Se è ancora presto per dire che il crollo sia dovuto ad incuria ed inefficienza del concessionario, più organismi istituzionali, dalla Corte dei Conti all’Anac, hanno denunciato “ombre” e “criticità” in quella concessione datata ormai 2008.

La notizia manda fuori controllo i 5 Stelle. Suona come la smentita di tante loro promesse. La negazione di un loro totem: “Mai più la famiglia Benetton gestirà le nostre autostrade”. Peccato che non lo abbiamo fatto - perché è molto difficile e oneroso farlo - in due anni. Per tutto il giorno la base si ribella.

Ombre sul tour di Conte

Nelle chat dei parlamentari e nei messaggi sul blog delle Stelle si chiede, soprattuto militanti liguri, di “andare fino in fondo, almeno questa volta, a costo di chiedere la sfiducia al governo se non ci sarà la revoca della concessione”. L’imbarazzo nelle prime linee è palese. Nei capannelli alla Camera i deputati 5 Stelle discutono a voce alta. L’ex capo politico Di Maio impiega molte ore per dire che “alle famiglie delle vittime avevamo promesso due cose: che il ponte non lo avrebbero costruito i Benetton e che i Benetton non avrebbero più gestito le autostrade, tantomeno il ponte. La politica senta dentro di sé il peso di queste due promesse. E passi ai fatti”. ”. Poco prima il capo politico Vito Crimi comunica l’ultimatum del Movimento: “Da mesi insistiamo con i ministri competenti, che sono il Mit e il Mef (nessuno a guida 5 Stelle, ndr), per fare in modo che il ponte non sia riconsegnato ai Benetton. Questo per noi è un punto dirimente”. Il tour europeo di Conte passa quasi in secondo piano sebbene sia utile e preziosa diplomazia per definire e migliorare gli effetti del Recovery fund. Il dossier Autostrade tiene banco nei punti stampa dove si dovrebbe parlare di “mercato europeo” e di come fare per rafforzarlo tra Cina e Usa. Lo fa molto bene Angela Merkel mentre parla al Parlamento europeo all’inizio del semestre tedesco. E in mezzo a tutto questo arriva l’Italia con la sua incomprensibile battaglia sulla autostrade. “Situazione paradossale - promette Conte - porterò il dossier in Consiglio dei ministri perchè in questa decisione va coinvolto tutto il governo”.

L'imbarazzo Pd

Quello che tiene banco durante la giornata è un caos illogico che denota anche una scarsa conoscenza del dossier e molta ignoranza in genere. Subito dopo il crollo, il governo di allora (Conte 1) tolse subito ad Autostrade la concessione del tratto del ponte. Con la promessa, appunto, “mai più”. La società è stata esclusa dalla ricostruzione (uno dei punti al vaglio della Consulta). Ora il nuovo ponte è finito ma per essere inaugurato è necessario che abbia un concessionario in grado di effettuare il collaudo. Poiché il ponte è finito e va organizzato il collaudo per i primi di agosto, è necessario indicare il concessionario. Che non significa certo lasciare ad Aspi la concessione del tracciato autostradale. Sono due passati distinti e diversi. In alcun modo la lettera di incarico del ministro De Micheli deve essere letta come primo passo di un rinnovo della concessione. In ugual modo, nè indica la revoca. La ministra De Micheli e l’ex ministro della Difesa Pinotti cercano di dirlo in tuti i modi possibili. Per farlo capire. “E’ una questione di logica” ripetono. Ma non basta. La concessione del ponte ad Aspi ai fini del collaudo viene intesa come il rinnovo della concessione. Le opposizioni, Meloni e Salvini, fanno il resto ridicolizzando quando basta i 5 Stelle per l’ennesima parola data e non rispettata.

La Consulta, come un fulmine

Sappiamo che i Supremi giudici operano e lavorano distaccati dal resto del mondo e che l’attualità non può mai in alcun modo entrare in una camera di consiglio. Non c’è dubbio però che la sentenza che piomba sui cellulari alle 20 di ieri sera cambia e riscrive tutte la giornata. Il decreto Genova è legittimo così come aver escluso Aspi dalla ricostruzione del ponte (pur avendola pagata). Erano 5 i ricorsi sollevati da Aspi sulla legittimità del decreto accolti dal Tar Liguria e arrivati alla Consulta. Ma indiscrezioni avevano detto che ci sarebbero voluti giorni per avere il verdetto.

I giudici non sono mai stati così veloci. E alle 20 danno ragione al governo. E ai 5 Stelle che da questo momento hanno buon gioco nel dire: “Adesso avanti con la revoca, non ci sono più alibi”. Il ministro D’Incà può scrivere su twitter: “Spazzato via ogni dubbio, ora si chiuda questo dossier”. Uno che sa tutto della vicenda come il leghista Edoardo Rixi avanza una chiave di lettura: “Ecco perché il ministro ha scritto ieri la lettera: ora, dopo la decisione della Consulta, non avrebbe più potuto affidare la concessione del ponte ad Autostrade ma a quel punto sarebbe saltato probabilmente il collaudo”. Un gigantesco pasticcio figlio di due anni di indecisione. Alla faccia del paese smart, digitalizzato e semplificato.

Le opzioni sul tavolo

Il governo avrà adesso tre opzioni sul tavolo. La prima è la revoca e l’annullamento totale della concessione. Le controindicazioni sono almeno due. Una più generale: revocando le concessioni si manda in crisi un’azienda come Atlantia (che controlla Aspi) che in Italia dà lavoro a circa 30 mila persone, è leader internazionale nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali ed è quotata in borsa. Non solo: la concessione - ora giudicata “capestro”, “sbagliata”, “piena di criticità” - comporta delle penali se interrotta prima del 2038. Penali che si possono arrivare fino a 23 miliardi. Il governo, nell’ultimo decreto Mille proroghe (gennaio 2020), ha pensato bene di modificare per legge il valore delle penali. Nel caso di Atlantia-Autostrade scende da 23 a circa 9 miliardi. Una legge che è stata subito denunciata a Bruxelles: Atlantia ha scritto una lettera al vicepresidente Ue Vladis Dombrovskis denunciando il grave danno imprenditoriale e l’atteggiamento ostile del governo italiano verso chi fa impresa. Il top management di Atlantia ha anche sostenuto che il governo avrebbe imposto di vendere la sua quota di maggioranza in Autostrade a “Cassa Depositi e Prestiti ad un valore ridotto, creando un danno significativo a migliaia di investitori italiani e stranieri”. Tutte notizie che non fanno bene all’immagine dell’Italia.

La seconda opzione, con zero possibilità, è puramente di maniera: il governo conferma della concessione perché l’incastro di norme e penali è tale per cui non se ne può fare a meno.

La terza opzione è una via di mezzo su cui da tempo il premier discute con i ministri De Micheli e Gualtieri. Atlantia (oggi ha 88% di Aspi) resta ma a determinate condizioni: abbassa i pedaggi; aumenta gli investimenti per la manutenzione (in questi mesi sono stati fermati ben 15 miliardi di lavori, ndr); cede quote e la maggioranza allo Stato che entra con la solita Cdp e F2i. Al fianco di Cdp e F2i ci sarebbero Poste Vita e alcune Casse di previdenza professionali. Per vendere le quote però è necessario che compratore e acquirente siano d'accordo sul prezzo cosa che, almeno fino ad oggi, non si è verificato. Difficile si verifichi adesso che la sentenza della Consulta che sembra spuntare ogni arma in mano ad Atlantia.

Giallo sulla trattativa

Dopo la sentenza della Consulta, il governo ha il coltello dalla parte del manico. Così come sarebbe stato esattamente l’opposto se il verdetto fosse stato diverso. Ora però il punto è anche un altro. Il governo con chi ha trattato questa partita? Con chi in questi due anni di stallo ha interloquito per trovare una soluzione? Pare con nessuno. O almeno non con la necessaria controparte che è Aspi. “Ad oggi - diceva ieri sera una nota di Atlantia - questa società non ha mai ricevuto alcun riscontro formale alle proposte inviate all'Esecutivo e definite sulla base delle continue interlocuzioni avute - per la definizione del contenzioso sul Ponte Morandi. Nè mai alcuna proposta formale è stata formulata dall'esecutivo stesso”. Dunque, cosa ha fatto il governo finora? Di certo, spiegano fonti del Mit, “due, tre settimane fa il premier stava per chiudere con i ministri competenti, De Micheli e Gualtieri. Il giorno dopo c’è stato un intervento di Crimi e Di Maio che hanno fermato tutto di nuovo. Conte quel giorno ha capito che Autostrade poteva essere l’alibi perfetto per farlo fuori”. Adesso, dopo la Consulta, per il governo è tutto più facile. Per le penali e l’immagine dell’Italia, un po’ meno.