[L’analisi] Assunzioni per tutti: pubblico impiego, ambiente, giustizia, forze dell’ordine, università 100 miliardi di investimenti. Ecco la manovra

La vogliono spiegare, punto per punto. “Quando lo avremo fatto, lo spread scenderà” hanno ripetuto senza sosta tutto il giorno il premier Conte e il vicepremier Di Maio mentre Bruxelles metteva in fila i motivi della solenne bocciatura, lo spread ballava intorno a 320 e la Borsa di Milano perdeva un altro punto percentuale. Così ieri verso le 18, per vedere di togliere pane alla speculazione, è stata diffusa una bozza della manovra - in realtà attesa già da un paio di giorni - che inizierà il suo percorso parlamentare alla Camera tra una decina di giorni. Nella bozza che Tiscalinews ha potuto analizzare ci sono circa 73 articoli -molti ancora in bianco con la dicitura “Manca norma”- suReddito di cittadinanza, tassazione dei giochi, il regime forfettario dei minimi, il super ammortamento, la cedolare secca per i negozi, la proroga dell'ecobonus, la proroga delle vecchie norme sul canone Rai, il Fondo investimenti per le Pubbliche amministrazioni centrali e quello per gli enti locali. E ancora: la centrale operativa per le opere pubbliche, il fondo di sostegno per la nuova Sabatini, il made in Italy, la microelettrica, i soldi per le aree di crisi. Ci sono, soprattutto, molte assunzioni, pubblica amministrazione, settore Giustizia, forze dell’ordine, ricercatori universitari, giovani al Sud. E poi il bonus sport, la compensazione dei crediti con i debiti, l'Imu per le zone sismiche, l'abrogazione dell'Iri e dell’Ace e il Fondo periferie (ancora in bianco). L’aumento delle tasse nel settore giochi, sigarette e assicurazioni e banche.

Due fondi separati per Reddito e pensioni

Quarantadue pagine che certamente soddisfano le esigenze di qualche settore specifico ma in cui si fa fatica a trovare il disegno comune e tanto sbandierato a Bruxelles della crescita. Cioè l’investimento più consistente è quello sul capitale umano, assunzioni a pioggia nella pubblica amministrazione e nelle forze armate.

Il Titolo III è dedicato alle “Misure per l’inclusione sociale, la previdenza, la famiglia e il risparmio”. Le norme cardine sono il Reddito di cittadinanza e la revisione della legge Fornero. Per entrambe si precisa che ci saranno provvedimenti ad hoc. Il Reddito sarà regolato con un disegno di legge collegato la cui tempistica è tuttora ignota nonostante le promesse che “tra marzo e aprile la misura sarà erogata a chi ne ha diritto”. La Manovra istituisce due fondi, entrambi presso il Mise, quindi nella disponibilità politica del vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Un accentramento che certo non farà piacere a Salvini. Per il reddito viene istituito un fondo di 9 miliardi di euro adecorrere dal 2019 in cui affluiranno le risorse previste per il Reddito di inclusione (Rei) che, si precisa, “resterà attivofino all'avvio del reddito di cittadinanza” (data di cui non c’è indicazione). Di conseguenza spariscono i soldi destinati al Rei: 2 miliardi e 198 milioni per il 2019 e cifre analoghe per il 2020 e il 2021. Sempre presso il Mise nasce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico. In cassa ci sono 6,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi annui a decorrere dal 2020. L’obiettivo, si legge, è attuare “interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani”. E’ il mantra ripetuto in queste settimane: 400 mila nuovi pensionati, 400 mila nuove assunzioni a tempo pieno, personale giovane e nativo digitale. Tutto perfetto. Cosa succede se però il cambio non sarà 1 a 1? Questa opzione non è prevista.

Possibili compensazioni tra i due fondi

I due fondi potranno compensarsi l'uno con l'altro. Cioè se uno dei due risparmia, deve cedere all’altro se dovesse avere costi maggiori. “Gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, anche correlati alla decorrenza delle disposizionipossono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo”. In pratica, se il Reddito non dovesse partire, come detto, tra marzo e aprile, quei 7 miliardi rimasti inutilizzati (perchè 2,3 vengono dal Rei che resta attivo finché non c’è il Reddito), devono essere destinati al Fondo Pensione. Tutto questo, per monitorare la spesa, sarà sottoposto a check trimestrali “i cui risultati saranno comunicati entro il mese successivo al Mef e al Ministero del lavoro”.

Assunzioni per molti

Il filo rosso in questa Manovra, in questa bozza di manovra, è senza dubbio l’impegno ad assumere: nella pubblica amministrazione, nei tribunali, al Sud e nelle isole, nelle forze di pubblica sicurezza, nei vigili del fuoco. Anche nelle Universtià, per fortuna, circa mille ricercatori in più. Il che, in linea teorica, è senza dubbio pregevole oltre che necessario. Ma si tratta di pubblico impiego, nulla a che vedere con industria e manifatturiero, la ricchezza vera di un paese.

Qua e là nella bozza si trovano così 3 miliardi in tre anni per i contratti per gli statali ma il Fondo, in questo caso attivato al Mef, prevede coperture solo nel 2019 (450 milioni) e nel 2020 (500 mil.), un terzo del previsto. Altri 800 milioni sono destinati al Fondo per le stabilizzazioni, cioè per assumere a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione dove infatti viene sbloccato il turn over. “Le relative assunzioni - si legge - sono autorizzate nell’ambito delle vacanze di organico a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuate con decreto del ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell’economia”.

Giustizia, Ambiente, forze dell’ordine, Sud

Duemila assunzioni sono concesse “al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari” nel triennio 2019-2021. Per questa voce non è indicata la copertura finanziaria. E’ indicata però la spesa: 30 milioni nel 2019, altri 78 milioni nel 2020. Previste anche 400 assunzioni (più venti dirigenti) al ministero dell’Ambiente; 91 presso l’avvocatura dello Stato di cui sei dirigenti; trenta unità sono destinate al Servizio europeo per l’azione esterna nel quinquennio 2020-2024. Infine via libera all’assunzione di mille ricercatori universitari anche “con chiamata diretta”. Il Fondo per i ricercatori viene incrementato 20 milioni per il 2019 e di 50 milioni all’anno a partire dal 2020. Il colpo grosso lo fa il vicepremier Matteo Salvini che porta a casa 6150 nuove assunzioni tra le forze di polizia in cinque anni (dal 2019 al 2023), circa mille nuove divise ogni anno. Altre 1240 assunzioni sono riservate al Corpo della polizia penitenziaria per soddisfare anche il ministro della Giustizia, il grillino Alfonso Bonafede.

Il filo rosso delle assunzioni arriva, per fortuna, anche al Sud. I Pon e i Por (piani di sviluppo finanziati con fondi europei) potranno prevedere "misure per favorire" l’ assunzione con contratto a tempo indeterminato inAbruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il limite di risorse da destinare alla misura ammonta a 500 milioni di euro sia per il 2019 che 2020.

Le nuove tasse: giochi, tabacchi, assicurazioni e banche

Ci sono, qua e là, e non potevano non esserci nonostante la narrazione tax free. Ad esempio sul gioco d’azzardo per cui “l’aumento dello 0,50 dal primo gennaio 2019 del Prelievo erariale unico (Preu). Aumentano anche le sigarette, un altro classico della prima e della seconda repubblica: la tassa sui sigari cresce del 23,5%, quella sui sigaretti del 23,5%. Sulla sigarette la stangata più grossa con un aumento del 59%. Pagano, tanto, assicurazioni e banche, due settori, specie il secondo, già in sofferenza. Nelle assicurazioni aumentano le tasse sui premi assicurativi. Il pagamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati, si legge nel testo, “diventa dell’85% nel 2019, del 90 % nel 2020; raddoppiata dal 2021 in avanti”. Idem per le banche, uno dei tanti settori presi di mira dal Movimento 5 Stelle al grido “onestà/onestà”. La Manovra agisce sul differimento al 2026 della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti.Una scelta che gli istituti sconteranno molto presto.

Le buone notizie: 100 miliardi di investimenti da qui al 2033

Sono nel Titolo II della Bozza, intitolato "Misure per la crescita”. C’è la sterilizzazione delle clausole dell’Iva (12,5 miliardi), delle accise sui carburanti, la cedolare secca al 21% sull’affitto degli immobili ad uso commerciale la proroga dell’iperammortamento, delle detrazioni fiscali per il verde (il giardino di casa, di ogni dimensione), per l’efficienza energetica, le ristrutturazioni e l’acquisto di mobili (i vecchi bonus casa e bonus mobili) e del canone Rai fermo a 90 euro. Tutta roba ereditata e confermata dalle precedente legislatura. La ministra Grillo porta a casa 150 milioni (50 ogni anno) per ridurre le liste d’attesa nella Sanità. Il pezzo forte sono i due Fondi per investimenti a livello centrale e territoriale istituiti presso il Mef. Come dice il titolo, sono un centinaio di miliardi “finalizzati al rilancio degli investimenti”. Sarebbe questo il motore della famosa “crescita”, incompresa dagli eurocrati di Bruxelles, il jolly che Conte e Tria contano di giocare sul tavolo della trattativa europea nei prossimi tre mesi per evitare la procedura d’infrazione. La dotazione del Fondo per gli investimenti centrali conta circa 50 miliardi fino al 2033: due miliardi e 800 milioni nel 2019, tre miliardi nel 2020 e 3 miliardi e mezzo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Altrettanti sono stanziati per il Fondo Investimenti per gli enti territoriali, di cui tre miliardi nel 2019, 3,4 nel 2020, due nel 2021. Molti di questi sono destinati alla manutenzione e alla messa in sicurezza di edifici pubblici, scuole, strade, dissesto idrogeologico e rischio sismico. Attenzione però: molti di questi soldi (almeno 150 miliardi) sono presenti nel bilancio, lasciati dal ministro Padoan e Delrio e scomputati dal deficit. Soddisfatto il ministro ella Famiglia Lorenzo Fontana: il suo era un ministero senza portafoglio, una ristrettezza non gradita al fedelissimo di Salvini che tanto ha fatto e detto finché gli sono stati destinati 100 milioni “da destinare a politiche per la famiglia”. Il fondo è presso il Mef.

460 milioni a Genova

La Manovra non dimentica, come promesso, Genova e il suo porto fortemente penalizzati dal crollo del Ponte Morandi. Ci sono 100 milioni in due anni per la Zona Franca; 160 milioni in due anni (2019-2020), per gli autotrasportatori e le maggiori spese sostenute per la diversa viabilità e le difficoltà logistiche dopo il crollo del ponte; 200 milioni in quattro anni all’Autorità portuale di Genova “al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi”.

Le coperture

Il valore della manovra si aggira sui 37 miliardi, 22 miliardi dei quali ottenuti in deficit (spinto al 2,4%). Gli altri 15 devono arrivare, per il 2019, da maggiori entrate (8,1 miliardi) e tagli della spesa (6,9). Su questa parte la Bozza della manovra è decisamente meno precisa. Sono chiusi i Fondi che hanno finanziato dal 2014 Ace e Iri, le agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese. Si presume risarcite dalla pace fiscale che però, come si legge nel decreto fiscale, avrà un gettito pari a 390 milioni nel 2019. Soldi che cresceranno nel 2020 (1,6 miliardi) e nel 20121 (2,5 miliardi). Tutti soldi per il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Non è chiaro da dove verranno questi soldi. Chiusi anche il Fondo Balcani e il Fondo Start Up (circa 5 milioni). Maggiori incassi per circa 4 miliardi arrivano dagli incassi per la vendita delle frequenze del 5 G (6,5 miliardi contro i 2,5 previsti), un vero e proprio tesoretto. Circa 600 milioni devono arrivare dai tagli ai ministeri (misura contenuta nel decreto fiscale, firmato ieri dal Qurinale), il più penalizzato sarà proprio il Mef. E forse non è un caso. C’è da dire che i ministeri avranno 200 milioni in più nel 2019 “per finanziare nuove politiche di bilancio”.

La moral suasion di Mattarella

Ieri sera la bozza ha iniziato a girare tra i deputati del Commissione Bilancio pronti al tour de force per l’approvazione. “Il Parlamento potrà modificare” ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, europeista convinto e più volte in questi mesi mediatore di tanti momenti di tensione. Anche il presidente Mattarella preferisce usare la moral suasion anziché interventi più diretti. “Equità e sostenibilità sono le due pietre miliari delle politiche di bilancio e il disordine dei conti provoca contraccolpi su famiglie ed imprese” ha detto il Presidente della Repubblica ieri parlando all’assemblea dei sindaci dell’Anci. Conte e i suoi vice si sono improvvisamente “piegati” almeno ad usare toni decenti rispetto alla Commissione europea. A parte episodi inaccettabili come quello dell’eurodeputato leghista Angelo Ciocca che ieri, dopo la conferenza stampa, a Bruxelles s’è tolto una scarpa e l’ha passata sui fogli del commissario Pierre Moscovici, da tre giorni Salvini e Di Maio evitano aggressioni verbali, ripetono il mantra - “vogliamo spiegare i dettagli, vogliamo farla conoscere” - e blindano ogni modifica: “La manovra non è stata improvvisata, dire oggi che la cambiamo non avrebbe senso”. Bruxelles ci dà tre settimane. La maggioranza sfida mercati e spread. E’ una scommessa, un azzardo, “il cambiamento” dicono loro. “Per la prima volta una manovra è stata scritta a Roma e non a Bruxelles” è l’ultimo refrain di Di Maio.

Venerdì arriverà il giudizio di Standard &Poor’s. Siamo a un passo dalla “spazzatura”. Il Parlamento, in questa fase, può giocare un ruolo importante. “Fermatevi” chiede l’ex premier Paolo Gentiloni. “Anni di impegno e sacrificio degli italiani sono messi in pericolo da questa manovra”. Un deputato del centrodestra ma non in maggioranza la mette così: “E’ come affidare la guida di una fabbrica agli operai. Quelli seri, come i sindacati tedeschi, scelgono i manager migliori e poi si dividono gli utili. I 5 Stelle invece si raddoppiano lo stipendio. La fabbrica li rende felici per due anni e poi fallisce”.