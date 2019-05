Alberto Cirio è il nuovo presidente del Piemonte: “Subito i lavori per la Tav”

Il Piemonte torna nelle mani del centrodestra e Alberto Cirio corre verso la presidenza. Lo scrutinio non è terminato ma il distacco dagli avversari, ormai, appare incolmabile. Alberto Cirio ha conquistato il 52 per cento dei voti, battendo Sergio Chiamparino, uomo-simbolo della politica piemontese da vent’anni. Nelle sue prime dichiarazioni Cirio avverte che "la Tav si farà senza se e senza ma. Anche l'Asti-Cuneo, perché si finiscono le cose che sono iniziate. L'opera era nel programma del centro destra delle politiche dello scorso anno e ancor più c'è nel mio programma di governo della Regione Piemonte".

Chiamparino lascia la politica

"Ho 71 anni, mi sono sentito di combattere l'ultima battaglia e non credo di avere più molto da dire". Sergio Chiamparino, presidente uscente della Regione Piemonte alla sua ultima conferenza stampa, ha riconosciuto che "la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra è chiara" e si è congratulato "sinceramente" con lui e con la sua squadra, augurando loro "di saper far meglio di noi nell'interesse del Piemonte". Ringraziando gli elettori e "tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale", oltre alla squadra con cui ha governato in cinque anni, Chiamparino ha dichiarato: "Abbiamo ridato dignità, credibilità ed utilità economica e sociale all'istituzione regionale". "Quando si perde la responsabilità è sempre di chi è alla guida della squadra e quindi me la assumo pienamente", ha commentato Chiamparino, riconoscendo: "Evidentemente la mia proposta programmatica e la mia persona non sono state sufficientemente convincenti per i piemontesi. Ne traggo le conseguenze verificando opportunità, tempi e modalità con le forze della coalizione, non appena si sarà insediato il nuovo consiglio regionale".

Chi è Alberto Cirio

Laureato in Giurisprudenza, Alberto Cirio è un imprenditore agricolo, titolare di un’azienda di nocciole nelle Langhe. Il neo presidente della Regione è stato assessore regionale al Turismo, Sport e Istruzione della giunta Cota. La sua carriera politica inizia a 22 anni, come vicesindaco di Alba e per dieci anni si è occupato delle strategie turistiche delle colline di Langhe Roero e Monferrato, avviando e portando a termine il loro riconoscimento come Patrimonio dell`Unesco. È stato presidente dell`Ente Fiera internazionale del Tartufo Bianco d`Alba. Nel 2014 è stato eletto al Parlamento europeo. E queste sue peculiarità fanno ben sperare l’Ascom Torino: "Abbiamo molte aspettative su quello che sarà il nuovo presidente della Regione Piemonte, soprattutto per quanto riguarda il commercio, il turismo e i trasporti", evidenzia la presidente Maria Luisa Coppa. "Cirio arriva da Alba, città che ha saputo rilanciare - ha spiegato Coppa -. Al mio presidente chiediamo però di non sottovalutare Torino. Un altro punto importante a favore di Cirio è la sua esperienza in Europa. Dobbiamo essere capaci di attingere ai fondi europei e su questo la giunta Chiamparino non ci ha soddisfatto appieno". "Al futuro presidente della Regione Piemonte chiediamo una visione, una politica centrata sul territorio che si concentri anche sul commercio e la sburocratizzazione".

Spoglio ancora in corso in 3.800 Comuni

Lo spoglio dei voti per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale e dei sindaci è in corso in 3.800 Comuni, di cui 25 capoluogo di provincia.