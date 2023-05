La Russa al Pd, sul Copasir verifico le intenzioni di Borghi

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Come le è noto la prassi non conosce adeguamenti della composizione del Copasir alle variazioni interne dei gruppi parlamentari". Lo scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa in una lettera di risposta al Pd - indirizzata al presidente del gruppo dem Francesco Boccia - sulla questione del Copasir. "Per quanto mi riguarda posso comunque preannunciarle - aggiunge - la mia personale disponibilità a verificare gli intendimenti del senatore in questione", dice riferendosi ad Enrico Borghi, passato dal gruppo Pd a quello di Azione-Italia Viva.

"Ringrazio il Presidente La Russa per aver risposto alla mia lettera", risponde il capogruppo del Pd in Senato, Francesco Boccia. "E apprezzo - aggiunge - perché l'ho verificato, il suo impegno e la sua sensibilità rispetto al problema sollevato. Dalla sua risposta si evince che non ci sono regolamenti a cui appellarsi per riequilibrare la rappresentanza dei gruppi parlamentari all'interno di organismi come il Copasir. Non ci sono regole ma ci sono solo prassi parlamentari. Per questo motivo - conclude - riteniamo sia arrivato il momento di lavorare a norme più stringenti per evitare che il transfughismo parlamentare stravolga equilibri di rappresentanza all'interno di commissioni e organismi parlamentari importanti". (ANSA). .