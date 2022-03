8 marzo, Mattarella: per donne ucraine colpite da violenza assurda

Roma, 8 mar. (askanews) - "Sono certo di interpretare il sentimento di tutte le italiane e di tutti gli italiani rivolgendo il primo pensiero di questo 8 marzo alle donne ucraine. Madri, lavoratrici, giovani, colpite da una violenza inattesa, crudele, assurda". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il suo discorso in occasione della Giornata internazionale della donna al Quirinale."Tante, troppe, sono le donne già cadute in questo ingiustificabile conflitto - ha aggiunto il capo dello Stato-. Nelle guerre le donne pagano sempre prezzi altissimi. Come donne, come madri, come compagne di vita. Vittime della insensatezza della guerra, vittime spesso di brutali violenze".