Conte: episodi gravi ma atteggiamento M5s con governo non cambia

Milano, 29 giu. (askanews) - "Prendiamo atto che attaccano me per distruggere il Movimento. Ma il nostro atteggiamento nei confronti del governo, che ho sempre definito leale costruttivo e corretto, non cambia neanche di fronte a episodi così gravi. Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi ma tuelare gli interessi degli italiani". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riferendosi alle presunte richieste di rimuoverlo che sarebbero state avanzate dal presidente del Consiglio Mario Draghi nei confronti del fondatore Beppe Grillo.