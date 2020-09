Conte: fiducia per primo giorno di scuola, stasera primo bilancio

Roma, 14 set. (askanews) - "Oggi è un giorno importante per tutta la comunità nazionale. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi ritornano a scuola (la maggior parte) con fiducia ed entusiasmo viviamo questo giorno importante". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, lasciando palazzo Borromeo al termine del convegno sul cardinale Achille Silvestrini e la Östpolitik vaticana."Ovviamente, l'ho detto, non ci nascondiamo - ha riconosciuto il capo del Governo - delle criticità. Continueremo un monitoraggio costante. Stasera confidiamo di ritrovarci a fare un primo bilancio, proseguiremo nei prossimi giorni, però siamo anche consapevoli che mai come quest'anno stiamo investendo nella scuola, a dispetto della pandemia"."Questa mattina presto - ha detto il premier rispondendo alla domanda su una sua possibile visita in una scuola - mi sono dedicato, nella mia veste di padre, ad accompagnare mio figlio all'alba. Ho cercato sempre di accompagnarlo alle elementari, adesso che è alle medie l'ho lasciato per l'ultimo miglio che ha percorso da solo. Mi sembra corretto nei confronti dell'istituto scolastico che io abbia solo la veste di padre e non di presidente del Consiglio"."Detto ciò - ha ribadito Conte - continuerò, come oggi faremo con la ministra Azzolina e gli altri ministri competenti, a valutare questa prima giornata e lavorare a tempo pieno e contribuire alla realizzazione di un anno scolastico che sia formativo a tempo pieno".