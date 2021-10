Ddl Zan, Salvini a Letta: ripartiamo dal testo di centrodestra

Roma, 28 ott. (askanews) - Contro l'omotransfobia "ripartiamo dal testo del centrodestra". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini al segretario del Pd Enrico Letta, all'indomani dello stop al ddl Zan in Senato."Il Pd - osserva Salvini - ha voluto affossare una legge contro odio e discriminazioni, addirittura ignorando gli appelli della Santa Sede, ma è possibile ripartire subito dal testo del centrodestra che non coinvolge i bambini, non mette a rischio la libertà educativa nelle scuole, non introduce la teoria gender e non limita la libertà di espressione. L'obiettivo comune è punire chi discrimina, odia e insulta. Il muro contro muro voluto da Letta non ha pagato".