4 novembre, La Russa: dobbiamo memoria e gratitudine ai caduti

Redipuglia (GO), 4 nov. (askanews) - "Oggi celebriamo la festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale, paradossale o no è a loro che dobbiamo memoria e gratitudine. Parliamo di memoria di coloro che sono caduti nel nome della patria". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ai giornalisti che, a margine della cerimonia al Sacrario di Redipuglia, gli chiedevano se fosse paradossale oggi dover parlare ancora di conflitto, come in Ucraina, quando si piangono i morti delle guerre del passato. "Abbiamo portato il presente alla memoria" dei caduti "nel nome della patria" e "lo abbiamo scritto sull'albo d'onore, come credo è avvenuto ogni anno e avverrà per sempre".