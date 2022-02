Roma, 11 feb. (askanews) - "Per chiudere in positivo, posso aggiungere che il Governo vuole che il meccanismo funzioni e quindi i vari correttivi dovrebbero trovare posto in un emendamento cui sta lavorando il Ministero dell'Economia insieme al Parlamento". Così il premier Mario Draghi concludendo la conferenza stampa parlando del Superbonus per l edilizia.