Governo, Molinari (Lega): se si va avanti così maggioranza rischia

Roma, 4 mar. (askanews) - "Se si va avanti in questo modo, c'è il rischio che la maggioranza si spacchi. Se continua a spaccarsi, prima o poi qualche cambiamento nel governo potrebbe esserci, perché o ne prende coscienza Draghi o qualche partito della maggioranza si stufa. Noi siamo dell'idea di restare dentro e continuare a fare le nostre battaglie. Non ce ne andiamo, però è un dato oggettivo che se continuiamo a litigare su tutto, non c'è una mediazione e si portano avanti temi divisivi, prima o poi un incidente succede". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, parlando a 24 Mattino su Radio 24 delle divisioni nella maggioranza emerse ieri sulla riforma del catasto.