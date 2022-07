Centrodestra vede Draghi e tratta su agenda: ascolteremo domani

Roma, 19 lug. (askanews) - Il vertice continua ancora, a villa Grande. Nessuna decisione è ancora presa nel centrodestra di governo, e non lo sarà fino a domani: "Ascolteremo il discorso di Draghi, valuteremo l'atteggiamento di Conte", dicono fonti parlamentari, spiegando che sicuramente il colloquio di un'ora con Mario Draghi "è servito a rasserenare i rapporti col premier". Ma sull'esito della crisi, ancora nessuna previsione: "Lo stesso premier ha ammesso di non essere molto convinto ad andare avanti, è molto preoccupato sul fatto che il Parlamento sia ingovernabile", dicono dal Carroccio.Di sicuro però, i toni più accesi del pomeriggio ora sono smorzati. Fino a qualche ora fa, la permanenza nella maggioranza di Conte e dei ministri M5s era considerata "improponibile: come facciamo ad andare avanti facendo finta di niente?". E i 9 punti avanzati dal M5s "irricevibili". Anche perchè, era il ragionamento soprattutto dei leghisti, "se Draghi cedesse poi dal giorno dopo il Parlamento sarebbe un Vietnam".Ma dopo l'incontro col premier l'atteggiamento è più conciliante, e il focus si sposta sui temi del centrodestra: "Abbiamo parlato di contenuti", dicono da Fi. "Abbiamo sottolineato l'importanza di tagliare il cuneo fiscale e di arrivare alla pace fiscale", spiegano dalla Lega.Certo, l'ipotesi voto anticipato ancora viene evocata, ma adesso tutta l'attenzione è sulla giornata di domani, sul discorso che Draghi pronuncerà in Parlamento, sul dibattito che ne seguirà e sull'atteggiamento che - fuori dal Parlamento - assumerà Conte. L'auspicio del centrodestra è chiaro: "Se il M5s uscisse dalla maggioranza e ritirasse i ministri potremmo stringere la maggioranza intorno a pochi punti condivisi e affrontare la finanziaria". Al contrario, "con Conte dentro e le sue richieste accolte, dal giorno dopo saremmo legittimati a comportarci nello stesso modo. E a quel punto come potrebbe il governo andare avanti?".