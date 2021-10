Fn: al Senato c.sinistra ritira mozioni e le accorpa in odg

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Le 4 mozioni proposte da Pd, Leu, M5s e Italia viva sullo scioglimento dei movimenti neofascisti, all'ordine del giorno del Senato, confluiscono in un unico ordine del giorno, all'esame dell'Aula. E' l''accordo' fatto dalle forze del centrosinistra, che hanno quindi accettato di ritirare le singole mozioni, e 'ratificato' dal presidente di turno, Roberto Calderoli. Subito dopo è cominciata la discussione generale. Nell'ordine del giorno, sottoscritto anche dal gruppo delle Autonomie, che resta un atto di indirizzo al governo, l'impegno richiesto è di "valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista - si legge nel testo dell'ordine del giorno unitario - e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista, artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana". (ANSA).