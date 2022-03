Energia, Draghi: Ue adotti misure incisive, mercato unico gas

Roma, 18 mar. (askanews) - "Vogliamo spingere la Commissione Europea e gli altri Paesi membri ad adottare misure incisive, a tutela di tutti gli Stati membri, in un settore decisivo per il nostro futuro. Una gestione comune del mercato dell'energia conviene a tutti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo l'incontro a Villa Madama con il premier spagnolo Pedro Sanchez, il primo ministro portoghese, Antonio Costa, e in collegamento video il primo ministro della Repubblica ellenica, Kyriakos Mitsotakis.