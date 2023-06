2 giugno, a ricevimento Quirinale anche Draghi, Bocelli, Riccardi

Roma, 1 giu. (askanews) - Un parterre d'eccezione quello del ricevimento al Quirinale in occasione della festa nazionale della Repubblica che si celebra domani, 2 giugno. Tra i tantissimi partecipanti anche l'ex premier ed ex presidente della Bce Mario Draghi che ha parlato a lungo con il tenore-star Andrea Bocelli. Molti scambi di saluti anche per l'ex ministro degli esteri Luigi di Maio.I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio la Russa, hanno assistito al concerto insieme alla presidente del consiglio Giorgia Meloni.Pressoché al completo la compagine governativa: avvistati Il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro degli affari europei e del Pnrr Raffaele Fitto, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, il ministro della difesa Guido Crosetto, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il ministro della salute Orazio Schillaci.

Ci sono poi il direttore dell'Agenzia delle entrate, Angelo Maria Ruffini, il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il direttore del museo Maxxi Alessandro Giuli.Tra i parlamentari avvistati la segretaria del Pd Elly Schlein, Angelo Bonelli, Benedetto della Vedova, Nicola Fratoianni, Peppe de Cristofaro, Claudio Durigon, Gian Marco Centinaio, Maurizio Lupi, il senatore a vita Mario Monti, Dario Franceschini, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il presidente dell'Anci Antonio Decaro, Giovanni Donzelli, Mara Carfagna, Chiara Braga, Stefano Patuanelli, Francesco Boccia, Pier Ferdinando Casini, Paolo Barelli.E poi Francesco Rutelli, Walter Veltroni, l'ex premier Lamberto Dini, il fondatore della comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi.Tra le firme del giornalismo Gad Lerner, "Zoro", Sigfrido Ranucci, Giovanni Floris, Marco Damilano.