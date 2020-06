2 Giugno, Mattarella: segna ripartenza dell'Italia, con prudenza

Roma, 1 giu. (askanews) - "Possiamo assumere questa giornata come emblematica per l'inizio della nostra ripartenza". Lo ha detto il presidente della Repubbloica Sergio Mattarella in occasione del concerto al Quirinale per la festa del 2 giugno. "Ho ricevuto e letto, in questi tre mesi - ha affermato - centinaia di messaggi di preoccupazione ma anche di vicinanza, di fiducia, di speranza.Dobbiamo avere piena consapevolezza delle difficoltà che abbiamo di fronte. La risalita non sarà veloce, la ricostruzione sarà impegnativa, per qualche aspetto sofferta. Serviranno coraggio e prudenza. Il coraggio - ha esosrtato - di guardare oltre i limiti dell'emergenza, pensando al futuro e a ciò che deve cambiare. E la prudenza per tenere sotto controllo un possibile ritorno del virus, imparando a conviverci in sicurezza per il tempo che sarà necessario alla scienza per sconfiggerlo definitivamente".Per Mattarella "serviranno tempestività e lungimiranza. Per offrire sostegno e risposte a chi è stato colpito più duramente. E per pianificare investimenti e interventi di medio e lungo periodo, che consentano di dare prospettive solide alla ripresa del Paese. Abbiamo detto tante volte che noi italiani abbiamo le qualità e la forza d'animo per riuscire a superare anche questa prova. Così come abbiamo ricostruito il Paese settant'anni fa".