(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 75° anniversario della Festa Nazionale della Repubblica, ha assistito al cambio della Guardia, in forma solenne, con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri a cavallo, in tenuta di gran gala, e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri, che si è svolto sulla piazza del Quirinale. (ANSA).