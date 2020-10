Covid, Toti: governo non punti dito contro operato regioni

Roma, 8 ott. (askanews) - "Le Regioni hanno combattuto e stanno combattendo in prima linea contro il virus, senza colori politici, unite per il bene comune. Riteniamo fuori luogo che alcuni consulenti dell'esecutivo nei giorni scorsi abbiano puntato il dito sul nostro operato in temi non di nostra competenza, come quello del vaccino antinfluenzale, a fronte delle mancanze del Governo a cui, già durante il lockdown, abbiamo cercato di rimediare". Lo ha scritto su Facebook il presidente della regione Liguria Giovanni Toti."Ci confortano, comunque - ha rilevato - le ultime dichiarazioni del premier Conte sul ruolo delle Regioni, e speriamo che alle parole seguano anche fatti concreti".Toti ha spiegato che "sui vaccini ad esempio le Regioni hanno fatto la loro parte, comprando tutti i vaccini a disposizione (in Liguria ne abbiamo acquistati il 50% in più rispetto allo scorso anno), ora il Governo agevoli l'acquisto per le farmacie che al momento si ritrovano senza dosi. Una problematica a cui noi stiamo cercando di porre rimedio cedendo ai farmacisti il 2% dei vaccini comprati da Regione, dopo aver garantito la copertura per le categorie protette e più fragili. Ne abbiamo discusso stamattina in Conferenza delle Regioni - ha aggiunto - dove, come sempre con spirito propositivo, abbiamo parlato anche di test rapidi: da giorni chiedevamo che venissero "sdoganati" come metodo diagnostico e ora siamo sulla strada giusta, il premier Conte ha annunciato che ne arriveranno 5 milioni".Per Toti "le Regioni dopo il lockdown hanno dimostrato sul campo di saper guidare il ritorno alla normalità del Paese, in sicurezza con le linee guida che hanno, a poco a poco, permesso a tutte le attività economiche di ripartire. Adesso ancora una volta sono pronte a tracciare insieme al Governo il percorso da seguire per combattere il virus ma soprattutto per imparare a conviverci. Serve più di una riflessione in merito perché limitare il potere d'azione delle Regioni sarebbe dannoso per tutti".