Ucraina, Schlein: Ciani? la linea del Pd è chiara e non cambia

Roma, 7 giu. (askanews) - La linea del Pd sull'Ucraina non cambia, lo assicura Elly Schlein durante la presentazione del libro 'Viva New York'. Quando le viene chiesto di commentare le dichiarazioni di Paolo Ciani, neo-vice-presidente del gruppo democratico alla Camera che ha sollecitato un cambio di posizione sull'invio di armi all'Ucraina, la Schlein ha risposto: "Stavamo facendo ragionamenti molto alti (prima di questa domanda, ndr) Ho visto che lo stesso Ciani ha chiarito le affermazioni che ha fatto a nome del suo partito, che è Demos, che non è il Pd e con il quale abbiamo condiviso l'esperienza che ha portato alle politiche. La linea del Pd è ben chiara ed è quella".