Torna la rete dei sindaci. E questa volta sanno di poter dettare l’agenda al governo. Senza se e senza ma. E con qualche possibilità di successo. “Noi governiamo le città - mette in fila Matteo Ricci (Pd) sindaco di Pesaro, numero 2 dell’Anci e presidente della Lega delle Autonomie - i cittadini ci misurano e poi, se convinti, ci scelgono. Alle Europee è stata sottovalutato un dato: nello stesso giorno gli stessi cittadini hanno votato in modo diverso nella stessa città, Lega alle Europee, e Pd per il comune. E’ un dato che, graficizzato, fa una certa impressione. Dobbiamo ripartire da qui”. Per questa ripartenza Ricci e la Lega per le autonomie, federazione di comuni per lo più di area di centrosinistra, hanno organizzato a Roma il Festival della città (1-4 ottobre, Pio Sodalizio dei Piceni, piazza San Salvatore in Lauro), quattro giorni di dibattiti e incontri tra i sindaci e ministri o comunque membri del governo. Un parterre trasversale per un confronto reale. E’ domenica mattina e Ricci è reduce da un incontro con Tony Blair, l’ex premier britannico, a Pesaro per impegni personali. Un faccia a faccia privato e informale in cui si è ragionato anche dell’Europa e degli scenari ai tempi di Brexit e di una Italexit affatto sconfitta. “Degli anticorpi necessari - dice il sindaco - per arrestare i populismi che sono e restano una minaccia”.

Festival delle città: il nome è accattivante. Di cosa si tratta?

“Dobbiamo far tornare le città protagoniste dello sviluppo del paese e i sindaci della politica italiani. Questa è la prima edizione e vorremmo che diventasse un appuntamento fisso in ottobre quando inizia la sessione di bilancio. Quest’anno, poi, il Festival delle città diventa la prima occasione pubblica di confronto tra il nuovo governo e gli amministratori locali. In realtà quando l’abbiamo pensata, la scorda primavera, la crisi di governo e il cambio di maggioranza non sembravano tra le cose possibili”.

Avete invitato tutto il governo e poi sindaci di ogni schieramento. Il primo giorno lei sarà sul palco con Zingaretti, Raggi e il ministro dell’Interno Lamorgese… a seguire il ministro Bellanova con altri sindaci e in serata il ministro Gualtieri con il presidente dell’Anci De Caro e la capogruppo Gelmini (Fi). Parterre stellare.

“Beh, confesso che con la crisi di governo abbiano dovuto cambiare tutto, scaletta di temi e persone, presenze. E per come sono andate le cose, alla fine abbiano chiuso un ottimo programma”.

Lei ha immaginato che il Festival sia un appuntamento fisso ogni anno in avvio di sezione di bilancio. Cosa chiedete alla legge di bilancio 2020?

“Investimenti, investimenti, investimenti. Chiediamo, ad esempio, che i fondi destinati alle periferie diventino strutturali, cioè una spesa fissa”.

Quindi poi i soldi alle periferie sono arrivati?

“I fondi sono stati bloccati, fino al 2020. Chiediamo che vengano subito impegnati e consegnati. Quello che ancora non si vuole capire a livello centrale, è che investire sulle periferie garantisce spazio alla crescita del paese ed è fondamentale sul fronte della sicurezza urbana. Ascolteremo con attenzione su questo punto il ministro dell’Interno Lamorgese”.

Oltre le periferie, i sindaci cosa chiedono alla manovra del 2020?

“Si fa un gran parlare del Green new deal, il piano di investimenti che ha come obiettivo la tutela dell’ambiente. Gran parte di questo piano passa attraverso le città che dobbiamo trasformare e non più consumare. Stop ai nuovi insediamenti, avanti con il recupero dell’esistente. Oltre ai capitali, per questo obiettivo è necessaria una decisa semplificazione delle norme, il codice degli appalti va rivisto perchè è troppo rigido e ci ha impedito di spendere nei tempi dovuti fondi anche europei già stanziati. Non siamo capaci di spendere e questo blocca tutto mentre le città avrebbero bisogno di quegli investimenti per crescere nei servizi e in sicurezza”.

Altre richieste?

“E’ necessario un forte sostegno alla natalità: significa fare asili dove non ci sono (ad esempio al sud) e renderli accessibili gratuitamente per le famiglie con redditi bassi”.

Si parla di asili gratis per redditi fino a 40 mila euro

“Dalle prime analisi risulterebbe necessario un investimento di 200 mia euro. Poco o nulla rispetto al risultato. Poi chiediamo il riordino degli enti locali, un tagliando all’organizzazione della cosa pubblica…”.

Nel 2016 il Paese ha bocciato un referendum che aveva anche questo obiettivo, semplifare, ridurre spechi e burocrazia.

“Appunto, è stato bocciato, aggiungo purtroppo. E da allora siamo rimasti in una situazione ibrida che crea solo confusione. E’necessaria , ad esempio, una maggiore aggregazione tra gli oltre 8 mila comuni d’Italia”.

All’ordine del giorno sono rimaste le richieste di autonomia delle regioni del nord. La tendenza tra gli amministratori sembra opposta a quella che dice lei.

“Noi sindaci, che viviamo ogni giorno il territorio, sappiamo cosa chiedono i cittadini. Le Provincie, ad esempio, sono rimaste in Costituzione e in un limbo di normative e competenze. Noi crediamo che gli amministratori provinciali debbano restare di secondo livello, eletti dai consiglieri comunali. E però devono poter lavorare. Ad esempio accentrare su di sè oltre che le competenze anche le risorse per scuole e strade e poi quelle su acque e rifiuti per evitare la frantumazione attuale”.

Dove poi nessuno fa nulla perchè deve fare l’altro. E le strade crollano e restano chiuse per mesi, le scuole cadono a pezzi e se c’è un’alluvione non si sa mai chi deve pulire i fiumi visto che la riva sinistra dipende da un ente e quella destra da un’altro. E sul tema autonomie?

“La regioni del nord sbagliano a pensare che sia una questione di loro esclusivo interesse. Così come, seguendo le richieste dei territori, servono meno comuni ma più grandi, lo stesso può valere per le regioni: servono regioni più grandi per essere più autonome. Infine chiediamo più dignità per gli amministratori locali: siamo i più esposti, anche penalmente e molti di noi hanno stipendi da fame. Quindi per legge nessun sindaco può avere uno stipendio inferiore ai 1.500 euro”.

Tutto molto chiaro e anche molto costoso. Dove trovate le risorse?

“Le risorse ci sono. Il bilancio del Stato ha più soldi nel capitolo investimenti alla voce fondi non spesi che non nella parte della spesa corrente (circa 2 miliardi). Il problema è che non siamo in grado di spenderli. Interessante la proposta del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano di affidare i fondi strutturali europei direttamente ai sindaci anziché ai governatori delle regioni che hanno dimostrato, per lo più, di non saperli spendere. Comunque il filo rosso che tiene unite tutte le nostre proposte è che gran parte delle ricette spiegate in questi giorni passano dal protagonismo dei sindaci e delle città”.

Tutto questo assomiglia al ritorno al movimento civico dei sindaci arancioni che nel 2011 sbaragliarono nelle rispettive città, Roma, Milano, Bologna.

“Non cerchiamo paragoni. E non vogliamo un partito dei sindaci. Chiediamo però che siano finalmente protagonisti dei territori dove governano, che abbiano le leve necessarie a governare perchè abbiamo dimostrato che anche adesso, nonostante un clima generale avverso, i sindaci del Pd hanno una propria credibilità e consenso”.

Torniamo al sindaco d’Italia? E non solo per le legge elettorale.

“Il Pd ha fatto un’ operazione importante accettando la difficile alleanza con i 5 Stelle e mettendo all’angolo i sovranisti. I quali però prima o poi vanno sconfitti nelle urne. Qualcuno di noi lo ha già fatto. Quando si è votato per le Europee, nello stesso giorno, gli stessi cittadini, hanno votato Lega alle Europee e il sindaco del Pd nel proprio comune. Penso a Firenze, Bergamo, Ancona, Pesaro, Bari, Modena, Reggio Emilia, Livorno, città date per perse e dove invece i sindaci sono confermati o scelti. Il Festival delle città vuole dimostrare che il sovranismo può essere vinto governando”.

Ne avete già parlato con Zingaretti.

“Più volte, essendo lui tra l’altro uno di noi, nel senso un amministratore locale. Noi sindaci, che siamo tutti rimasti nel Pd, chiediamo però al Pd di cambiare: un partito con meno correnti e con più sindaci popolari”.

Nardella, il sindaco di Firenze appena rieletto, ha iniziato un tour nella regione toscana per cercare di aggregare una lista che fa riferimento ai sindaci di centrosinistra in appoggio al Pd alla regionali. Il Festival come embrione di un soggetto politico più largo?

“Conosco il progetto di Nardella e lo condivido perchè finalizzato al voto per il rinnovo della Regione Toscana che sarà a maggio. Più in generale però crediamo che i sindaci possano cambiare il centrosinistra e renderlo più competitivo con l’esempio della buona amministrazione. Soprattutto dopo la scissione, abbiano bisogno di rilanciare il Pd con un chiaro profilo riformista. Se invece si torna verso il Pds siamo morti. I sindaci aggregano e non dividono. Lo hanno già dimostrato”.

Torniamo al sindaco d’Italia e al suo, al momento, unico esempio: Matteo Renzi. Lei, come altri sindaci, non l’avete seguito. Eppure portate avanti quell’intuizione.

“Non l’abbiano seguito perchè come gli abbiamo spiegato, non crediamo nei partiti personali. E’ vero, il sindaco d’Italia è stata una sua idea e io ricordo bene Renzi premier: aveva l’ansia di cambiare le cose proprio come se fosse stato ancora sindaco. Siamo amici e in ottimi rapporti. La scissione di Renzi è stata un errore. Noi gli abbiamo spiegato che siamo rimasti per dare una mano a Zingaretti a cambiare il Pd”.

Le vostre strade non si incontreranno mai più?

“Non si sono mai divise: siamo alleati e giochiamo nella stessa metà campo. Aggiungo anche che hanno sbagliato quei dirigenti che, nel Pd, lo hanno invitato spesso e specie nell’ultimo periodo ad andarsene”.