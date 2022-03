Zelensky invita tutto il mondo a scendere in piazza domani

Milano, 23 mar. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invita le persone di tutto il mondo a scendere in piazza giovedì, a un mese dall'invasione del suo Paese da parte della Russia. Zelensky in un video dice "Scendete in piazza, per strada. Fatevi vedere, fate in modo che vi ascoltino. Dite che le persone contano, la libertà è importante, le persone contano, la pace è importante. L'Ucraina è importante"."La guerra della Russia non è solo la guerra contro l'Ucraina. Il suo significato è molto più ampio - afferma Zelensky, nel video - La Russia ha iniziato la guerra contro la libertà. Questo è solo l'inizio per la Russia"."La Russia sta cercando di sconfiggere la libertà di tutte le persone in Europa, di tutte le persone nel mondo - ha detto - Ha cercato di dimostrare che solo la forza rozza e crudele conta". "Il mondo deve fermare la Russia. Il mondo deve fermare la guerra. E' già un mese, così tanto. Mi si spezza il cuore, il cuore di tutti gli ucraini e di ogni persona libera del Pianeta".