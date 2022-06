Zelensky, guerra ha ricadute nel mondo, rischio carestia

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'esito della guerra nel suo paese ha influenzato non solo l'Ucraina, ma anche l'ordine internazionale. "È sui campi di battaglia dell'Ucraina che si stanno decidendo le regole future di questo mondo", ha affermato il leader ucraino, in collegamento video allo Shangri-La Dialogue a Singapore. Zelensky ha poi ricordato che la Russia sta bloccando i porti nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, aggiungendo che se "non saremo in grado di esportare i nostri prodotti alimentari, il mondo dovrà affrontare una grave crisi alimentare e una carestia in molti paesi dell'Asia e dell'Africa". Lo riporta la Bbc (ANSA).