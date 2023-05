Xi ad Asia Centrale, 'puntare sul potenziale cooperazione'

(ANSA) - PECHINO, 19 MAG - Xi Jinping ha invitato la Cina e l'Asia Centrale a utilizzare tutto il loro potenziale nella cooperazione commerciale, economica e infrastrutturale. Parlando nel primo summit di Xi'an tra la Cina e cinque repubbliche ex sovietiche (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan), in una sorta di controvertice rispetto al G7 di Hiroshima, il presidente cinese ha detto che tutte le parti devono "liberare completamente il potenziale della cooperazione tradizionale in economia, commercio, capacità industriale, energia e trasporti", in base al resoconto diffuso dalla diplomazia di Pechino. (ANSA).