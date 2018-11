'Women in Tech' a Roma, contributo al binomio donna e tecnologia

Roma, 19 nov. (askanews) - Un appuntamento di grande attualità in una cornice di prestigio, che ha offerto interessanti spunti di discussione e riflessione sul ruolo e il contributo femminili nel mondo delle nuove tecnologie. Si tratta del convegno 'Women in Tech', che si è svolto questa mattina a Roma, presso l'Ambasciata britannica, in partnership con il Progetto Donne e Futuro.Per la prima volta la presidente di Progetto, l'avvocato e onorevole Cristina Rossello, e l'ambasciatore britannico, Jill Morris, sono riuscite a portare in Italia testimonianze di eccellenti contributi internazionali per la tecnologia.Come ha spiegato l'avvocato Rossello aprendo la sessione mattutina, scopo del Progetto Donne e Futuro è la nobilitazione delle eccellenze femminili, in particolare le giovani millenials che si affacciano sul mercato del lavoro e meritano l'opportunità di un inserimento rapido e facilitato nel mondo del lavoro attraverso il riconoscimento di borse di studio e programmi di mentoring.Erano presenti al tavolo della mattina eccellenze italiane e internazionali quali Farzana Dudhwala, representing Dame Sue Owen, Government Office for Artificial Intelligence. Joint office in DCMS (Digital, Culture, Media, and Sport) and BEIS (Business, Energy, and Industrial Strategy), Elena Grifoni Winters, Capo Gabinetto dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Hannah Roberts, freelance journalist and producer, Dyann Hewarid Mills, Founder of HewardMills Ltd e Maria Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della Sera e direttrice del Family Business Festival.Ognuna di loro ha regalato un'importante testimonianza del suo percorso professionale e umano. Farzana Dudhwala ha sottolineato l'importanza dell'inclusione e della diversità nella tecnologia, Elena Grifoni Winters ha ricordato come non bisogna mai porsi dei limiti di genere, puntare a grandi obiettivi e mettere energia per raggiungerli. Hannah Roberts ha descritto i principi di solidarietà e istruzione per l'integrazione umanitaria mentre Dyann Heward Mills ha parlato dell'uguaglianza di genere nella cyber security. Maria Silvia Sacchi ha sottolineato come non ci sia libertà senza indipendenza economica, ecco perché l'Italia deve rispondere al problema dell'educazione femminile."Diventiamo il cambiamento che vogliamo vedere", recitava Gandhi. Così si è aperta la sessione pomeridiana, dedicata ai temi e alle numerose attività di Progetto. La presidente Rossello, ha ricordato gli oltre dieci anni dell'Associazione che ha visto 111 pupil con altrettante Madrine di eccellenza. Al tavolo, fra le altre, si sono succedute Gianna Martinengo che ha ricordato come donne e tecnologia sia un binomio vincente e Marika Lion che, insieme alla giovane collaboratrice Grazia, ha presentato il progetto di archiviazione digitalizzata dedicato alla cultura gastronomica e sostenuto dal Centro Studi e Ricerche R.F.O.Una giornata che, con l'aiuto di relatori di alto livello, fa capire l'importanza del contributo che le donne possono dare in ogni settore della società perché "Progetto Donne E' Futuro" e le donne fanno la differenza nel "fare le cose".