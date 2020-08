Wang Yi inizia da Roma lungo tour per rafforzare rapporti con Ue

Roma, 25 ago. (askanews) - E' il primo viaggio fuori dal paese del ministro degli Esteri cinese Wang Yi dall'inizio della pandemia COVID-19 ed è non casualmente in Europa, con prima tappa in Italia. Lo scopo del viaggio, che toccherà cinque paesi e durerà l'intera settimana, è quello di impostare i rapporti sui due estremi dell'Eurasia, in un momento in cui le interazioni tra Ue e Stati uniti non sono particolarmente brillanti.In questa cornice, Pechino vede la relazione con l'Europa, che rimane il più ricco mercato del mondo, come strategica nella ripresa post-pandemica, anche alla luce della politica protezionistica e unilaterale dell'amministrazione Trump negli Usa, in attesa di capire cosa accadrà dopo le elezioni presidenziali americane. Così Wang, dopo l'Italia, si recherà in Olanda, Norvegia, Francia e chiuderà in Germania.La prima tappa, in Italia, è un riconoscimento a Roma dopo che proprio l'Italia - provocando qualche mal di pancia a Washington - è stato il primo paese del G7 a firmare un memorandum d'intesa con la Cina sull'Iniziativa Belt and Road, il grande progetto infrastrutturale e geopolitico voluto dal presidente Xi Jinping. Oggi Wang, nella conferenza stampa congiunta col ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, ha ribadito che Italia e Cina sono partner "naturali" e che Belt and Road sarà la "forza motrice" per la cooperazione bilaterale nei prossimi 50 anni. Dal canto suo, il ministro italiano ha concordato, definendo "prioritario" il partenariato con Pechino, ma segnalando anche che l'Italia resta ancorata al suo tradizionale schema di alleanze - Ue e Nato - che sono "più solide che mai".Wang, nello spiegare oggi quali segnali vuole mandare con la sua visita in Europa è stato piuttosto chiaro: l'Unione europea deve contribuire al mantenimento di "un ordine mondiale basato sul multilateralismo, sul libero mercato e sulla globalizzazione". A minacciare questo ordine, nell'ottica cinese, sono "forze esterne" non apertamente citate, che però hanno chiaramente le fattezze degli Stati uniti.Il ministro cinese, nello spiegare i motivi che l'hanno portato in Europa, è partito dalla pandemia. "La Cina e l'Unione europea si aiutano e si sostengono a vicenda, creando anche un buon esempio di cooperazione internazionale. I cinesi dicono che se mi dai una pesca, in cambio ti do una prugna. Quindi abbiamo una tradizione di aiutare gli altri nella difficoltà. Non abbiamo mai dimenticato gli aiuti che l'Ue ci ha dato nel momento difficile e non vogliamo restare fermi a guardare davanti alle difficoltà che l'Ue sta affrontando", ha detto.Poi ha continuato sostenendo che Pechino guarda con occhio benevolo l'integrazione europea. "La mia visita in Europa è per dare sostegno all'unità dell'Unione europea. Un'Europa unita, stabile e prospera è importante non solo per l'Ue stessa, è importante per tutto il mondo. Questa è la nostra posizione e il nostro giudizio strategico", ha spiegato dicendo una cosa che, alla luce della Brexit, appare meno scontata di un tempo. "La Cina - ha proseguito - continuerà a sostenere l'integrazione europea con le proprie azioni concrete. Sosteniamo anche gli sforzi e il programma fatto dall'Ue per la ripresa economica. La Cina sarà sempre un amico affidabile della Ue".Dopo aver precisato quest'ottica, ha allargato il discorso. "I rapporti tra Cina e Ue danno beneficio non solo alle due popolazioni ma a tutto il mondo", ha premesso Wang. "Ma le nostre relazioni attualmente subiscono provocazioni e danni da forze esterne. Quindi dobbiamo concentrarci sui nostri interessi comuni per mantenere uno stato salutare e stabile delle nostre relazioni".E, se non fosse ancora chiaro a quali "forze esterne" il ministro cinese si riferisse, ha continuato dicendo che la visita ha lo scopo di "salvaguardare" lo sviluppo e la pace mondiale". "Attualmente il nostro mondo non ha di fronte non solo la sfida del coronavirus. Soffiano anche i venti dell'unitalerismo, del protezionismo e una mentalità da guerra fredda", ha ammonito. "Cina ed Europa - ha concluso - devono assumersi la responsabilità di rafforzare il dialogo per cogliere al meglio l'opportunità del 75mo anniversario della fondazione delle Nazioni unite per salvaguardare l'ordine internazionale basato sul multilateralismo, sul libero commmercio e la globalizzazione".La visita di Wang viene dopo che il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha effettuato due tour in Europa in cui ha cercato di spingere i paesi europei contro Pechino. Ha accusato la Cina di "azioni provocatorie dal punto di vista militare"; di aver "violato diversi impegni internazionali, compresi quelli con l'Oms, con l'Omc, con le Nazioni unite e con il popolo di Hong Kong"; di mettere in atto "pratiche economiche predatorie, come cercare di costringere le nazioni a fare affari con Huawei, un braccio dello stato di sorveglianza del Partito comunista cinese" e di "innumerevoli abusi dei diritti umani". Per questo, ha detto Pompeo, "noi dovemmo affrontare questa sfida assieme, come partner transatlantici che hanno già affrontato tante sfide". Un appello alla collaborazione che, in realtà, ha lasciato tiepidi i partner del Vecchio Continente e che stride con molte decisioni prese dall'amministrazione Trump, la quale spesso non è sembrata granché interessata a comportarsi da alleata.