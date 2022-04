Von der Leyen e Borrell in visita a Kyiv prima di sabato

Bruxelles, 5 apr. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune Ue, Josep Borrell "viaggeranno a Kyiv questa settimana per incontrare il presidente Zelensky, prima dell'evento dei donatori 'Stand Up For Ukraine' sabato a Varsavia". Lo ha annunciato stamattina sul suo account Twitter il portavoce capo della Commissione Eric Mamer.Ieri sera, poco prima delle 22, il premier sloveno Janez Jansa ha pubblicato sul suo account Twitter un posto in cui annunciava il ritorno dei diplomatici sloveni e lituani a Kyiv, e la riapertura nella capitale ucraina della rappresentanza permanente dell'Ue, aggiungendo poi che "anche la presidente della Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza si recheranno a Kyiv questa settimana".Il post aveva creato una situazione imbarazzante per la Commissione europea, che non ha mai annunciato la visita della presidente Ursula von der Leyen e dell'Alto Rappresentante Josep Borrell in Ucraina. E' comprensibile che l'annuncio non fosse stato dato in anticipo, per evidenti motivi di sicurezza.Dopo molte richieste da parte dei giornalisti a cui non era stato risposto nelle scorse ore, il tweet di Mamer, oggi, più che un annuncio è quindi una conferma a cui è stato costretto il portavoce dopo che la notizia era stata "bruciata" da Jansa, ma comunque senza specificare il giorno della visita.