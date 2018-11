'Voglio indagine pubblica indipendente'dice sorella Daphne Galizia

Roma, 8 nov. (askanews) - Giornalista e vincitrice di un premio Pulitzer per le sue inchieste sugli scandali di corruzione a Malta, Daphne Caruana Galizia è stata uccisa con un'autobomba il 16 ottobre 2017. Oggetto delle sue indagini la cerchia governativa, incluso il Primo Ministro Muscat. In un'intervista a Luigi Spinola, Radio3 Mondo, la sorella di Daphne Corinne Vella ha raccontato le l'opacità dei processi e l'omertà di un apparato statale che la sorella denunciava da 20 anni."C'è stata una negligenza da parte dello Stato? I dettagli dei processi sulla morte di Daphne sono segreti. Non si tratta infatti di processi pubblici, ma di processi privati. Se l'inchiesta è pubblica, le testimonianze saranno pubbliche. Al momento sappiamo ad esempio che gli inquirenti non hanno interrogato le persone su cui ha scritto Daphne. Sono state arrestate tre persone, ma si tratta persone su cui Daphne non ha mai scritto e che non conosceva. Lei scriveva sulla corruzione ad alto livello: sugli ufficiali del governo maltese, ad esempio. Nessuno di loro è stato interrogato.. Guardando indietro, sembra che ci sia stato un processo di accelerazione delle minacce Non erano dirette, come ad esempio: "se non smetti di scrivere noi facciamo questo ". Gli attacchi arrivavano in diversi modi. Insulti ad esempio: come stampare il suo volto sui poster della campagna elettorale di un partito, come se lei fosse una politica. Lei faceva la giornalista ma l'hanno designata come una nemica, come parte di una fazione politica. Alla fine della sua vita aveva 47 casi aperti in tribunale contro di lei. Il 60-70% di questi casi erano sollevati dagli ufficiali di governo, del partito di governo, e delle associazioni del partito di governo. Era il governo stesso ad essere contro di lei: lottava contro un sistema dello Stato. Il Primo Ministro Muscat deve aprire questa inchiesta: si tratta di un obbligo legale. È necessario aprire immediatamente un'indagine pubblica indipendente! Se aspettiamo, quando ci sarà? Tra un anno, due, dieci? E nel frattempo cosa ci facciamo con tutte le prove che servono per fare un'inchiesta come si deve?""Never give up, Never give in", diceva Daphne, "non smettete mai di chiedere verità e chiedere giustizia a un'autorità ingiusta".Sul sito di Radio3 Mondo il link all'intervista integrale.