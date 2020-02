Virus, oltre 560 i morti e 28mila contagiati

Pechino, 5 feb. (Adnkronos) - E' di 563 morti e 28.028 contagiati l'ultimo bilancio dell'epidemia di coronavirus tracciato dalle autorità sanitarie cinesi. La Commissione nazionale per la sanità ha riferito che 73 persone sono morte nell'arco di 24 ore. Il virus, identificato per la prima volta a dicembre, si è ora diffuso in una ventina di Paesi in tutto il mondo, spingendo l'Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare l'emergenza globale. In Giappone e a Hong Kong, nel frattempo, migliaia di turisti sono stati messi in quarantena a bordo delle due navi da crociera sulle quali viaggiavano, dopo la notizia di un caso di infezione a bordo. Le autorità sanitarie giapponesi hanno riferito che sulla Diamond Princess, che si trova nelle acque di Yokohama, a sud di Tokyo, sono stati rilevati 10 nuovi casi di infezione da coronavirus, dopo gli altri primi 10 casi registrati ieri. Precedentemente, sabato, un passeggero proveniente da Hong Kong era stato fatto sbarcare dopo essere risultato positivo al test del virus. In totale a bordo della nave, si trovano circa 3.700 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sempre le autorità giapponesi stanno per inviare un latro aereo a Wuhan, in Cina, epicentro dell'epidemia, per rimpatriare altre 200 persone. In tutto, i casi rilevati in Giappone sono al momento 45. Centinaia anche le persone che rimangono confinate a bordo di un'altra nave da crociera che si trova nelle acque di Hong Kong, dopo che le autorità sanitarie cinesi hanno informato la compagnia di navigazione che tre precedenti passeggeri erano risultati positivi al virus. La nave è giunta ad Hong Kong mercoledì, dopo il divieto di sbarco opposto dalle autorità di Taiwan. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie dell'ex colonia britannica, sarebbero in tutto 33 i membri dell'equipaggio che mostrano i sintomi del virus.