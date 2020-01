Virus Cina: caso sospetto a Parma. Dubbi sull’ipotesi dei serpenti: 25 i morti. Vaccino pronto in tempi record

Il governo cinese ha confermato il bilancio di 25 morti da coronavirus aumentando il numero dei casi accertati a 830. Le autorità locali avevano parlato finora di 25 morti e 616 contagi. La Commissione sanitaria nazionale ha aggiunto che i casi sospetti al momento all'esame sono 1.072.

Per contrastare il problema l'esercito di liberazione popolare, le forze armate cinesi, ha dispiegato un totale di 150 medici della Seconda università militare di medicina negli sforzi per contenere la diffusione del nuovo coronavirus a Wuhan. Secondo quanto riportano i media cinesi, il personale è stato già applicato, tra l'altro, nell'unità intensiva del Wuhan Pulmonary Hospital.

Caso sospetto a Parma

Intanto c'è un altro presunto caso di coronavirus in Italia, a Parma, su una donna di ritorno da Wuhan. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore, è comunque in buone condizioni di salute. Di ritorno dalla località cinese epicentro della diffusione del virus, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il caso è solo sospetto, sottolinea l'Ausl di Parma. Le aziende sanitarie locali hanno attivato tutte le procedure previste dal ministero della Salute e dalle Autorità regionali.

La perplessità

All'indomani della pubblicazione della ricerca dell'università di Pechino che individua i serpenti come serbatoio del virus, più di una perplessità viene sollevata dal mondo della ricerca: secondo alcuni virologi intervistati dalla rivista Nature il coronavirus può trasmettersi solo tramite mammiferi e uccelli, e non ci sono prove che possa infettare altre specie animali.

"Niente supporta l'ipotesi dei serpenti", afferma Robertson, secondo cui è improbabile che il nuovo coronavirus abbia avuto abbastanza tempo di infettare un altro animale ospite per alterare il suo genoma in modo così significativo. "Ci vuole parecchio tempo perchè ciò avvenga", continua. Anche per Paulo Eduardo Brandao, dell'università di San Paolo, i ricercatori cinesi "non hanno prove che i serpenti siano stati contagiati da questo nuovo coronavirus, facendogli da ospite". I ricercatori cinesi, guidati da Wei Ji, non hanno ancora risposto al momento alle email di Nature, ma hanno comunque detto che continueranno a studiare ed analizzare la sequenza genetica del virus.

"Il mammifero l'ipotesi più probabile"

Altri dubbi sorgono dal fatto che l'animale ospite sia stato identificato senza ulteriori indagini sul campo e di laboratorio, come ad esempio nelle gabbie e nei container. Per Cui Jie, virologo dell'Istituto Pasteur di Shangai, che è stato tra quelli ad aver identificato il virus della Sars nei pipistrelli, "è il mammifero l'ipotesi più probabile. Il virus della Sars e 2019-nCoV fanno parte dello stesso sottogruppo dei beta coronaviruses. Le indagini sul campo nel 2002-03 hanno dimostrato che questi virus si trovano solo in mammiferi - conclude - Chiaramente anche questo è un virus da mammiferi".

Intervento sanitario contro il coronavirus (Ansa)

Condivide, in parte, questi dubbi anche Maria Lucia Mandola, dell'Istituto zooprofilattico del Piemonte: "Per i coronavirus gli animali serbatoio possono essere tanti - spiega - anche se è più probabile che in questo caso si tratti di piccoli mammiferi, che hanno maggiori possibilità di contatto con l'uomo. Per avere la conferma dei serpenti, i ricercatori cinesi dovrebbero aver svolto prove di laboratorio e sperimentali direttamente sugli animali per vedere come evolve la malattia, e non si sa se l'abbiano fatto. Bisogna continuare a studiare".

Il vaccino

“Un vaccino contro il nuovo coronavirus potrebbe esser testato sull'uomo in tempi record, meno di tre mesi, rispetto ai 20 mesi del vaccino sperimentale per la Sars", afferma uno dei massimi esperti nel mondo di immunologia, Anthony S. Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (Niaid) del National Institutes of Health (l'agenzia di controllo del governo degli Stati Uniti responsabile della ricerca e della salute pubblica).

Il blocco

Nel frattempo le autorità cinesi hanno imposto il blocco ai trasporti in altre città, Xiaogan, Enshi e Zhijiang - tutte nella provincia di Hubei, culla dell'epidemia di coronavirus - portando così a oltre 41 milioni il numero di cittadini coinvolti dalle misure per contrastare l'emergenza. In molte di queste città è stata disposta anche la chiusura di luoghi aperti al pubblico come teatri o locali per il karaoke.

E c'è chi sospetta perfino che il virus sia "sfuggito" da un laboratorio

Secondo quanto riportato da alcuni media (vedi il Giornale) a Wuhan c’è il National Biosafety Laboratory, una struttura dove vengono studiati gli agenti patogeni più pericolosi al mondo, e c'è chi sospetta che il virus possa essere "sfuggito" da lì. Sono molti a questo proposito a chiedersi se esista una correlazione tra la presenza del laboratorio e la diffusione del virus. Inutile dire che non manca “chi sospetta – scrive il Giornale - che magari possa essersi espanso per errore, ma non esiste alcuna prova di questo. Il governo cinese, nelle ultime ore, ha annunciato che introdurrà controlli di classe A (che di solito sono riservati a patologie più pericolose come il colera o la peste) con il fine di contenere l'epidemia”.

L’ospedale pronto in tempi record

Sarà disponibile in tempi record, 10 giorni, l'ospedale che le autorità cinesi stanno costruendo in fretta e furia a Wuhan, città epicentro del coronavirus , per il ricovero dei pazienti colpiti dal virus. Lo riferiscono i media statali cinesi che indicano nel 3 febbraio la probabile data di apertura del nosocomio. La tv statale Cctv mostra le immagini di decine di camion e bulldozer al lavoro sul sito dove sorgerà l'ospedale, che avrà una capacità di mille posti letto su 25mila metri quadrati, riferisce l'agenzia Xinhua.

L’ambasciata italiana esclude casi di contagio

L'ambasciata d'Italia a Pechino "è in costante contatto con tutti i connazionali presenti a Wuhan, inclusa la signora Petra Vidali", ed esclude al momento casi di contagio. Lo si legge in una nota, in merito ad alcune indiscrezioni di stampa relative alla studentessa veneta. Tra gli italiani di base a Wuhan, residenti e di passaggio, "non risulta al momento alcun caso di contagio di coronavirus nCOV-2019. La stessa signora Vidali è stata nuovamente interpellata e conferma di stare bene".