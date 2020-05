(ANSA) - ROMA, 4 MAG - I casi di coronavirus dichiarati in tutto il mondo hanno superato ad oggi i 3,5 milioni, tre quarti dei quali in Europa e Stati Uniti. Lo rende noto l'agenzia di stampa francese Afp, citando dati ufficiali. I morti per coronavirus negli Usa nelle ultime 24 ore sono stati 1.450, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. I casi totali negli Stati Uniti sono 1,15 milioni e i morti 67.674.