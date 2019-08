Virale la foto dello speaker neozelandese con il bebé in aula

Roma, 22 ago. (askanews) - È diventata virale l'immagine del presidente della Camera della Nuova Zelanda, Trevor Mallard, che presiede l'aula mentre dà il biberon al figlio di un deputato. Lo speaker ha postato su Twitter una foto dell'ospite "vip" che siede sullo scranno assieme a lui, facendo gli auturi al parlamentare Tamati Coffrey e al partner Tim Smith, i due neo-papà, per il nuovo arrivo in famiglia.La foto che ritrae Mallard mentre fa il babysitter ha ricevuto più di 7000 cuoricini su Twitter ed è finita sulla Cnn e sulle principali testate del globo. "Nuova Zelanda... Sarete anche un paese piccolo, ma avete dato al mondo una grande lezione", ha scritto un utente. "È la cosa più bella che ho visto negli ultimi anni", ha aggiunto un altro.Il bimbo è nato con un utero in affitto a luglio. Elogi sono arrivati anche da altri deputati, che hanno condiviso lo scatto sui social. Non solo. Su Twitter la deputata verde Golriz Ghahraman ha pubblicato la foto del neo-papà, affermando: "Chi ha bisogno di vedere questo oggi? Tutti, fino all'ultimo, ecco chi. C'è un neo papà che tiene in braccio suo figlio nella Camera dei rappresentanti proprio ora".