Vino: la principale fiera del Sud America parla italiano

(ANSA) - SAN PAOLO, 19 SET - La principale rassegna sudamericana dedicata al vino parla italiano. Al via da mercoledì, (fino al 23), in Brasile, la terza edizione della Wine South America, fiera organizzata da una controllata di VeronaFiere, la Milanez & Milaneze, con la partecipazione dell'Agenzia Ice. L'iniziativa si tiene al Centro fieristico di Bento Goncalves, città della Valle dei vigneti brasiliana, conosciuta anche per la forte presenza migratoria italiana. L'Italia è il quarto principale esportatore di vino in Brasile, e il secondo tra i Paesi europei, dopo il Portogallo. Nel 2021 l'Italia ha fornito 12,3 milioni di litri di vino al Paese sudamericano, pari al 7,7% dell'import, e nei primi 7 mesi del 2022 ha importato quasi 6 milioni di litri di vino italiano. Realizzato su un'area espositiva di circa 10 mila mq (il 20% in più rispetto all'edizione precedente), l'evento riunirà 360 marchi, di cui 240 brasiliani e 120 internazionali provenienti da Italia, Argentina, Cile, Francia, Giorgia, Portogallo, Romenia, Slovenia, Spagna e Uruguay. Alla manifestazione - diretta solo ad operatori del settore - è stimato un afflusso tra i 5 e 6 mila visitatori, è prevista la presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, che prenderà parte all'inaugurazione per riaffermare la centralità della promozione vitivinicola italiana nelle strategie di internazionalizzazione. Alla fiera di settore l'Ice porta l' Enoteca Italia con 194 referenze di 14 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto), dove saranno fornite informazioni sulle produzioni, con wine-tasting e masterclass. A questo si aggiungono inoltre 12 cantine italiane con stand propri. (ANSA).