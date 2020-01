[L'analisi]L'Italia 'senza voce ' scossa dai venti di guerra. E ora Salvini minaccia soluzioni estreme

Ci mancavano i venti di guerra (calda, per niente fredda) in Medio Oriente, per non dire dell’avvitarsi della crisi in Libia, con l’intervento diretto della Turchia, a complicare la vita al governo Conte. “Non esistiamo, sullo scacchiere internazionale, non ci siamo o balbettiamo” attacca Salvini, il quale offre soluzioni estreme (appoggiare la politica bellicista di Trump), ma nella denuncia in sé, stavolta, non ha tutti i torti. Inoltre, infierisce Gasparri, “mentre il Medio Oriente brucia, il ministro degli Esteri Di Maio è in vacanza” e anche questo non è un bel vedere. Ma cosa succede, e dove? Due sono gli scenari (e i venti) di guerra: quello dello scontro frontale – e, forse, mortale – tra Iran e Usa e quello libico. Meglio analizzarli una alla volta, con un occhio speciale rivolto alle (misere) polemiche interne.

Lo scacchiere mediorientale ha preso fuoco all’improvviso

L’uccisione del generale Soleimani è destinata a lasciare una scia di sangue devastante, in Medio Oriente, e di far esplodere definitivamente il conflitto tra Iran e Usa. L’Iraq rischia di diventare il terreno di uno scontro diretto come ha dimostrato l'assalto all'ambasciata Usa e dove l’influenza dell’Iran sciita è enormemente cresciuta. L'eventuale vendetta degli ayatollah potrebbe rivolgersi anche verso Israele, partendo dalla Siria - dove l’Iran ha più di un favore da riscuotere con Bashar al Assad - o dal Libano, dove Hezbollah è tra le milizie più legate a Teheran. In un contesto in cui le speranze di frenare l'escalation provocata dal raid di Trump sono riposte su Turchia e Russia, protettore della Siria. Ankara in particolare ha reagito in modo prudente ma solo perché Erdogan è pronto a tuffarsi nel conflitto libico e quindi invoca la ‘diplomazia’ vicino casa sua. Anche Putin si dice preoccupato da una situazione che complica i piani di stabilizzazione della sua influenza.

Di Maio è preoccupato ma in ferie, Salvini si schiera con Trump

In questo quadro, Luigi Di Maio, responsabile della Farnesina, già alle prese con la crisi libica, si limita a dirsi “fortemente preoccupato per l'escalation”, lanciando un appello “perché si agisca con moderazione e responsabilità, mantenendo aperti canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi conseguenze sull'intera regione”. Una linea, quella indicata dalla Farnesina, a cui fanno eco le prese di posizione dei due principali partiti di maggioranza, Pd e M5s, e di quasi tutte le altre forze politiche, che appare, però, molto debole. Uniche voci fuori dal coro, naturalmente agli antipodi, quelle di Matteo Salvini e Alessandro di Battista. Il leader della Lega elogia la decisione del presidente americano: “donne e uomini liberi - scrive su Twitter - alla faccia dei silenzi dei pavidi dell'Italia e dell'Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo” (Soleimani). Un modo, certo, quello di Salvini, per ‘riallinearsi’ agli Usa, dopo tutte le polemiche sulla sua vicinanza con la Russia di Putin che gli sono costate molte polemiche e la diffidenza della stessa amministrazione Trump, ma che cozzano, a dir poco, con la posizione diplomatica e prudente di Italia e Ue.

Di Battista difende l’Iran mentre la Meloni invita alla prudenza

Sul fronte opposto c’è invece l'ex deputato M5s Di Battista che, ancora una volta in antitesi rispetto alla linea prudente del Movimento, spara ad alzo zero contro gli Usa bollando come “vigliacco e pericoloso” il raid ordinato da Trump. Di Battista – che proprio per l’Iran sta per partire in viaggio ‘privato’, un viaggio che però non passerà inosservato - invita “il governo italiano a dialogare con Teheran perché l’Iran non ha mai rappresentato una minaccia per il nostro paese. Al contrario, prima delle sanzioni, imposte all'Europa da Washington, era un paese fondamentale per la nostra economia”. Due prese di posizione, però, isolate. A bacchettare l'ex ministro dell'Interno ci pensa (pur senza citarlo) Giorgia Meloni. La leader di FdI in un post su Facebook invita alla prudenza: “La complessa questione mediorientale, in cui si innesta la rivalità tra Iran e Arabia Saudita, non merita tifoserie da stadio ma necessita di grande attenzione”, sottolinea, attestandosi su una linea assolutamente più cauta rispetto al 'collega' sovranista. Unanime invece la richiesta di Pd e M5s di evitare che quanto accaduto in Iraq sia la premessa per un nuovo conflitto militare. Il capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio chiama in causa l'Europa chiedendo che il nostro Paese si faccia promotore “di un'iniziativa dell'Unione europea che coinvolga quanti hanno a cuore la pace non solo in quella terra martoriata”. Parole a cui fa eco anche il Movimento Cinque Stelle: “Riteniamo che sia opportuno che il governo rafforzi il proprio impegno per affrontare la crisi sul nascere - sottolineano i pentastellati -, occorre trovare una linea comune a livello europeo con l'obiettivo di scongiurare l'ipotesi di una escalation di violenza”. Polemico, tanto per cambiare, il leader di Italia Viva Matteo Renzi che coglie l'occasione per lanciare una stilettata agli altri partiti della maggioranza e al governo: “Il 2020 della politica italiana è iniziato con sterili discussioni da cortile - scrive su Twitter - quello che sta accadendo in Libia e in Medio Oriente dovrebbe farci cambiare passo e chiamare l'Italia a tornare ad avere un ruolo in politica estera”. Un modo chiaro per dire che un ruolo oggi l’Italia non ce l’ha.

La preoccupazione di Guerini per i militari italiani

Alle preoccupazioni della Farnesina e alle polemiche tra i partiti si somma la preoccupazione per i militari italiani all’estero, sempre più a rischio perché di stanza nelle aree in cui l’Iran potrebbe attuare la sua ritorsione. Guerini, titolare del ministero della Difesa, ha dato ordine - in contatto continuo con il Coi, la struttura che gestisce tutte le operazioni fuori area, e con gli organismi di intelligence -immediato di innalzare ovunque le misure di sicurezza dei nostri contingenti, blindando le basi e limitando al minimo gli spostamenti. Anche il presidente del Copasir Raffaele Volpi si accinge a convocare i vertici dei servizi segreti per avere un quadro aggiornato della situazione perché anche la vigilanza sul fronte interno, cioè in Italia, è già altissima. Ma i rischi maggiori sono per i soldati dell’Onu (12 mila, di cui mille italiani, che hanno il comando della missione) schierati in Libano, più 800 addestratori proprio in Iraq e 300 militari in Libia, dove c'è un nostro ospedale da campo.

Ankara minaccia di mandare le truppe in Libia, la risposta della Ue è flebile

Ma, come si diceva, alla situazione drammatica in Medio Oriente si somma l’avvitarsi della crisi in Libia. Anche qui la scelta di evitare l’escalation militare è il primo obiettivo non solo dell’Italia ma di tutte le cancellerie europee che puntano a preparare una missione della Ue nel paese africano per incoraggiare le parti in conflitto ad abbassare le armi e scongiurare, se possibile, che Ankara invii le sue truppe sul terreno: scenario che rischia di compromettere una soluzione politica della crisi e di far sprofondare il Paese non solo nella guerra civile ma in una guerra in piena regola. Il sì del parlamento turco all'invio di militari per difendere Tripoli dall'offensiva del generale Haftar ha fatto salire la tensione allo zenit con conseguenze imprevedibili. Al momento non è chiaro se, quando e come Erdogan intenda muoversi: se cioè il leader turco voglia inviare combattenti al fianco delle forze fedeli al governo di Fayez al Sarraj oppure semplicemente consiglieri e addestratori. Sta di fatto che l'accelerazione impressa dal sultano ha allarmato la comunità internazionale e soprattutto la Ue che ha espresso “forte preoccupazione” per l'iniziativa turca e ribadito la “forte convinzione che non esiste una soluzione militare” ma che, al contrario, “le azioni a sostegno di coloro che stanno combattendo nel conflitto destabilizzeranno ulteriormente il Paese e l'intera regione”. Da qui l'appello a “tutti i partner internazionali al rispetto pieno dell'embargo Onu sulle armi” e il sostegno “agli sforzi” dell'inviato Onu Ghassan Salamé ed al “processo di Berlino”, cioè al lancio di una conferenza internazionale con gli attori regionali nella capitale tedesca. Di questa iniziativa l'Italia è, ovviamente, parte integrante, come ribadisce la viceministra agli Esteri Marina Sereni. I riflettori sono puntati sull'incontro dell'8 gennaio tra Erdogan e Putin, i principali sponsor dei due sfidanti, Sarraj e Haftar. Questo colloquio, ha rilevato Sereni, si spera possa condurre Ankara ad evitare “azioni immediate”.

Di Maio lancia una missione diplomatica della Ue in Libia

Nel frattempo proseguono i preparativi per una missione diplomatica dell'Ue in Libia, proposta proprio da Di Maio dopo la sua visita a Tripoli e Bengasi dei giorni scorsi. La missione, a cui lavora la Farnesina, dovrebbe essere guidata dall'Alto rappresentante Joseph Borrell e dai ministri degli Esteri italiano, francese, tedesco e britannico ed è attesa peer il 7 gennaio: l'obiettivo è tentare di far ragionare le parti e produrre quanto meno un cessate il fuoco. I telefoni dei leader in queste ore frenetiche sono sempre più attivi. Macron (filo-Haftar, ma che negli ultimi tempi ha assunto una posizione più aderente al dialogo, sulla linea Ue) ha avuto un colloquio con Putin ed entrambi hanno rilanciato la necessità di “sostenere gli sforzi politico-diplomatici” edil ruolo dell'Onu. Persino Trump, che finora ha avuto un atteggiamento piuttosto ambiguo, sulla Libia, ha sentito Erdogan ponendo l'accento sulla necessità di una “soluzione diplomatica”, ma in Libia si continua a sparare.

Il governo rivendica la sua iniziativa ma Salvini tuona: “Siamo scomparsi dai radar”. Dubbi anche tra i dem