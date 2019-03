Venezuela, Guaidò incontra i sindacati: pronti a sciopero generale

Roma, 6 mar. (askanews) - Il leader dell'opposizione venezuelana, riconosciuto come presidente ad interim da 50 Paesi nel mondo, Juan Guaidò ha annunciato uno "sciopero generale" degli statali per mettere pressione sul presidente Nicolas Maduro. La decisione è stata presa dopo l'incontro con i sindacati dei dipendenti pubblici, scrive Globo Vision.Saranno però i lavoratori statali a decidere come e quando, ha aggiunto Guaidò: "Il 90% dei funzionari e dei lavoratori è a favore di tre cose, elezioni libere, cessazione dell'usurpazione e transizione. Il momento è adesso, questo è un appello a smettere di collaborare con questa dittatura"."Sabato torniamo in strada in tutto il Venezuela, ci troviamo all'interno di un processo irreversibile che ci porterà alla libertà", ha aggiunto, rilanciando l'appello a manifestare.