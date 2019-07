Venezuela, Falcon punta a presidenza

(ANSA) - WASHINGTON, 19 LUG - Il leader dell'opposizione venezuelana Henri Falcón vuole il sostegno degli Stati Uniti per diventare presidente del Venezuela e ha ingaggiato un lobbista residente in Canada offrendogli 200.000 dollari per raggiungere questo obiettivo. Documenti presentati al Dipartimento di Giustizia questa settimana mostrano che Falcón sta lavorando con Ari Ben-Menashe, presidente di una impresa, la Dickens & Madson Canada con sede a Montreal. Falcón è a capo del partito Progressive Advance e ha rotto con l'opposizione del Venezuela per candidarsi come indipendente quando Nicolas Maduro è stato rieletto presidente nel maggio 2018. Non ha mai annunciato ufficialmente una nuova corsa per la presidenza. Gli Stati Uniti e altri 50 paesi sostengono che la rielezione di Maduro è stata fraudolenta e riconosce il leader dell'opposizione Juan Guaidó come capo del Paese. Il governo di Maduro e l'opposizione hanno ripreso i negoziati volti a porre fine alla crisi politica in atto.