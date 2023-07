Venezuela:Borrell,via sanzioni se avverranno elezioni giuste

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - L'Unione europea si è impegnata a revocare le sanzioni contro il Venezuela se il governo di Nicolás Maduro garantirà che nel 2024 si svolgeranno "elezioni democratiche e inclusive". "Il Venezuela non può perdere l'opportunità di tenere queste elezioni e per questo siamo disposti ad aiutare in ogni modo possibile", ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, entrando al vertice dei leader socialisti a margine del summit Ue-Celac.

Il capo della diplomazia europea ha poi commentato positivamente l'incontro svoltosi ieri a Bruxelles tra rappresentanti del governo e dell'opposizione venezuelani. "È stata una buona iniziativa, un tentativo di avvicinare le posizioni tra il governo e l'opposizione per vedere come si possano svolgere elezioni presidenziali che siano inclusive, democratiche, accettabili per la comunità internazionale e per i venezuelani", ha detto Borrell. Ora si tratta di capire "come avanzare contemporaneamente nella progressiva revoca delle sanzioni e normalizzare il processo, liberando i prigionieri politici e rendendo possibile a tutti i leader di presentarsi alle elezioni", ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue. (ANSA). .