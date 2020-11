Trump cerca di mettere il cappello sul vaccino anti Covid: “Con Biden presidente non lo avreste avuto”

Arriva il vaccino ed è subito scontro politico. Dopo una giornata in cui è stato relativamente silenzioso, alle dieci di sera Donald Trump inizia a lanciare messaggi via Twitter. Quattro post, uno in fila all’altro con pesanti accuse nei confronti della casa farmaceutica Pfizer e della Fda (Federal Drug Administration), l’agenzia federale che deve dare il via libera al vaccino anti-Covid: “Come dico da molto tempo, Pfizer e gli altri hanno finito per annunciare il vaccino solo dopo le elezioni, perché prima non avevano il coraggio di farlo!”; “Allo stesso modo, la Fda avrebbe dovuto annunciarlo prima, non per scopi politici, ma per salvare vite umane!”; “La Fda e i Democratici non volevano che ottenessi il vaccino della vittoria prima delle elezioni, così è uscito cinque giorni dopo”; “Se Joe Biden fosse stato presidente, non avreste avuto un vaccino per altri quattro anni! La burocrazia avrebbe distrutto milioni di vite”.

Trump licenzia il ministro della Difesa

Accuse senza prove, come quelle che da giorni ripete sui “brogli”, la “corruzione”, le “elezioni rubate”. Joe Biden, che lui chiama ancora Sleepy, il dormiglione, era stato abile a prendersi la ribalta ieri mattina, mentre il presidente - blindato nella Casa Bianca - cercava con i suoi fedelissimi i possibili appigli per una “guerra giudiziaria” che appare molto complicata. E nello stesso tempo licenziava via Twitter (forse memore di come ‘licenziava’ i concorrenti nel reality show che lo ha lanciato anni fa come star televisiva) il ministro della Difesa Mark Esper (il quarto capo del Pentagono che salta in quattro anni).

Le indagini sulle frodi

In aiuto di The Donald è arrivato il ministro della Giustizia William Barr, forse preoccupato dal fatto di essere stato citato nella possibile ‘lista nera’ con i prossimi nomi da cacciare (probabile che a cadere siano le teste del direttore del Fbi Christopher Wray e della direttrice della Cia Gina Haspel). Dopo aver incontrato al Senato Mitch McConnell (leader della maggioranza repubblicana in Campidoglio) e fedelissimo del presidente, il prode Barr ha ordinato ai procuratori federali di indagare sulle “frodi elettorali” e di esaminare ogni possibile accusa “sostanziale” di irregolarità di voto nelle elezioni del 3 novembre.

Nuovo scontro tra Casa Bianca e FoxNews

Va anche segnalato il nuovo scontro tra la Casa Bianca e FoxNews, la televisione di Murdoch da sempre a fianco del presidente Usa. Che ieri sera ha 'oscurato' la portavoce del presidente, Kayleigh McEnany, mentre teneva una conferenza stampa durante la quale ha accusato i democratici di “aver sfruttato frodi e voti illegali” nelle elezioni. Provocando la replica immediata del popolare conduttore Neil Cavuto che ha interrotto la messa in onda: “A meno che non ci dia maggiori dettagli e prove su quello che dice, non posso continuare a mostrare la conferenza stampa in buona fede”.

Biden e la sua squadra anti-pandemia

Biden va invece avanti per la sua strada da presidente-eletto. Presenta la sua task-force per la pandemia e chiede agli americani di indossare la mascherina (“non si tratta di una posizione politica”), promette di farsi guidare “dalla scienza e dagli esperti” e un piano dettagliato per far uscire il paese dalla crisi economica e da quella sanitaria. Con il suo staff è già al lavoro sui principali temi del suo programma, che vuole varare appena insediato alla Casa Bianca. Al primo posto attuare rapidamente nuove iniziative (anche attraverso gli ‘executive order’ presidenziali) che ribaltino la politica di Trump: iniziative economiche e ambientali (scontato il rientro negli Accordi di Parigi) su larga scala, azioni significative sulla giustizia razziale, l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Una parte significativa dell'agenda di Biden si concentra anche sull’aggiornamento delle posizioni prese dalla Casa Bianca di The Donald in materie quali l’immigrazione e la politica estera (nuovi rapporti con l’Europa e la Nato, dialogo sui dazi con la Cina, cauta apertura all’Iran). Tutte sfide che vuole realizzare nei famosi primi “cento giorni” della sua amministrazione.