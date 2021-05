Vaccini, la 'moral suasion' di Papa Francesco sui brevetti

Città del Vaticano, 7 mag. (askanews) - Sarà un caso che nelle stesse ore in cui maturava la svolta dell'amministrazione statunitense sui brevetti dei vaccini il dottor Anthony Fauci, consigliere medico capo di Joe Biden, interveniva online ad una conferenza organizzata dal pontificio consiglio della Cultura. E sarà un caso che l'ultimo numero dell'inserto femminile dell'Osservatore Romano, "donne chiesa mondo", dedichi la copertina a Ngozi Okonjo-Iweala, la nuova direttrice generale del Wto, quell'organizzazione mondiale del commercio con sede a Ginevra che nei prossimi giorni sarà il campo della battaglia sulla deroga ai diritti di proprietà intellettuale degli strumenti anti-Covid. Così come sarà un caso che proprio ieri, mentre i paesi dell'Unione europea si spaccavano sull'apertura di Biden, Francesco scrivesse un messagio di "sentita solidarietà e vicinanza spirituale" all'India, paese che col Sud Africa ha promosso questa sospensione, ora abbracciata dalla Casa Bianca ma fin da subito sostenuta dalla Santa Sede. Sarà tutto un caso, ma quella di papa Francesco sembra qualcosa di più di una partecipe attenzione.L'Osservatore Romano ha commentato con aperta soddisfazione la svolta della Casa Bianca. "E' toccato alla rappresentante del commercio statunitense, Katherine Tai, pronunciare la frase che segna un prima ed un dopo nella gestione della pandemia diseguale", ha scritto in prima pagina il quotidiano vaticano. "Il prima era fatto dalla richiesta di India e Sud Africa, già da ottobre scorso, di sospendere i brevetti e consentire la massiccia produzione di vaccini generici. Richiesta da mesi vagliata e rivagliata, con i Paesi produttori dei vaccini labelled (fra i quali ci sono gli Stati Uniti), strenuamente contrari ed un gruppo di altri sessanta che la appoggiavano. Un prima in cui Pfizer aveva appena migliorato la già alta previsione dei ricavi. Questo a fronte di tremilacinquecento miliardi entrati solo nel primo quadrimestre ed alla programmazione della produzione di un altro miliardo e 800.000 dosi di vaccino. Il dopo - ha proseguito il giornale diretto da Andrea Monda - si riscrive a partire dalla scelta degli Usa che pesa molto, anche se non dovrebbe avere ripercussioni immediate. La Federazione internazionale dei produttori e delle associazioni farmaceutice (Ifmpa) ha da subito comunicato di ritenere la scelta dell'amministrazione Biden una risposta 'sbagliata ad un problema complesso'".Critica respinta con decisione dal Palazzo apostolico. "I diritti di proprietà intellettuale non sono un fine in sé, ma devono essere subordinati alle esigenze del bene comune", ha commentato ad askanews monsignor Ivan Jurkovic, Osservatore permanente della Santa Sede a Ginevra. "Ciò richiede l'implementazione di meccanismi di controllo per monitorare e, quando necessario, correggere le logiche di mercato". E ancora: "La crisi odierna senza precedenti richiede che tutti i diritti di privativa, le conoscenze, la tecnologia e i dati relativi alle tecnologie sanitarie Covid-19 possano essere utilizzati da tutti per garantire una produzione e una fornitura ininterrotta da parte di qualsiasi paese o produttore competente nel mondo. Per raggiungere questo obiettivo, i governi hanno la responsabilità collettiva di affrontare le barriere tecnologiche e della proprietà intellettuale".Non è dato di sapere se queste idee, portate avanti sin dal primo momento dalla diplomazia vaticana, siano state esposte da papaa Francesco nei suoi numerosi colloqui con i leader mondiali. Jorge Mario Bergoglio negli ultimi mesi ha sentito al telefono Joe Biden, per complimentarsi con lui dopo l'elezione; e se i vescovi statunitensi nicchiano, il viaggio del papa in Iraq prima, salutato con entusiasmo dall'amministrazione statunitense, e il ritorno degli Usa nell'accordo di Parigi sul clima, accolto con sollievo dalla Santa Sede, sono stati il chiaro segnale di una ritrovata convergenza, dopo gli anni di Trump, tra il vescovo di Roma e la Casa Bianca, ora abitata dal secondo presidente cattolico nella storia del paese. Che anche sui vaccini ci possa essere stato qualche abboccamento, e non solo una oggettiva sintonia, è più di un sospetto.Il papa ha sentito anche il presidente francese Emmanuel Macron, a fine marzo, e con lui, ha riferito poi l'Eliseo, tra i vari temi affrontati (il Libano, l'espansione del jihadismo in Africa), si è parlato anche delle "sfide del mondo post-Covid". Non da ultimo, Francesco ha riservatamente ricevuto nella biblioteca del palazzo apostolico, per un cordiale e non breve colloquio a porte chiuse, il nuovo presidente del consiglio Mario Draghi, lo scorso 27 marzo. Non è dato di sapere, appunto, cosa il papa abbia detto ai suoi interlocutori così come ad altri leader mondiali. Ma ipotizzare una "moral suasion" di Bergoglio sui vaccini non è fuori luogo.La questione sta a cuore a Francesco, di certo, e non da oggi. Già un anno fa, al Regina coeli del tre maggio, il papa scandiva: "E' importante mettere insieme le capacità scientifiche, in modo trasparente e disinteressato, per trovare vaccini e trattamenti e garantire l'accesso universale alle tecnologie essenziali che permettano ad ogni persona contagiata, in ogni parte del mondo, di ricevere le necessarie cure sanitarie".Nel messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali dell'anno scorso, il papa notava: "Chi ci racconterà l'attesa di guarigione nei villaggi più poveri dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa? Così le differenze sociali ed economiche a livello planetario rischiano di segnare l'ordine della distribuzione dei vaccini anti-Covid. Con i poveri sempre ultimi e il diritto alla salute per tutti, affermato in linea di principio, svuotato della sua reale valenza".Un discorso che dieventava un mantra, nel corso dei mesi: "Sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità ai più ricchi, o se questo vaccino diventasse proprietà di questa o quella Nazione, e non fosse più per tutti", affermava lo scorso settembre. "Se si deve dare la preferenza a qualcuno, allora che sia ai più bisognosi e vulnerabili tra noi. In modo analogo, quando i vaccini sono disponibili, occorre garantire un giusto accesso ad essi a prescindere dal reddito, partendo sempre dagli ultimi", ribadiva ad ottobre. A dicembre la Commissione vaticana Covid-19 pubblicava un decalogo sulla pandemia che aveva al centro il rifiuto del "nzionalismo vaccinale".E solo pochi giorni fa il cardinale Peter Turkson, prefetto del dicastero vaticano per la Promozione dello sviluppo umano integrale, ha aderito, in un gruppo di 145 responsabili delle diverse religioni, alla "People's Vaccine Alliance", l'appello diretto ai governi dei Paesi più ricchi a "prevenire i monopoli sulla produzione e i trattamenti con i vaccini rendendo i finanziamenti pubblici della ricerca e dello sviluppo condizionati alla libera condivisione, da parte degli istituti di riecerca e delle case farmaceutiche, di tutte le informazioni, i dati, il materiale biologico, le cnoscenze e la proprietà intellettuale", ossia i brevetti."Se i vaccini non arrivano a tutto il mondo non ci salveremo" ha detto ieri suor Alessandra Smerilli, sotto-segretario del dicastero della Santa Sede per lo stesso dicastero. "E' inutile pensare prima ai propri cittadini e poi agli altri, e questo vale per la salute ma anche per l'economia e tanto altro", ha proseguito la religiosa. "Gli economisti direbbero che è saggio pensare a tutti. Vogliamo uscire da questa situazione, vogliamo uscirne fuori insieme e vogliamo uscirne fuori migliori".Ora, infine, la svolta degli Stati Uniti che, di fronte al dilagare della pandemia in paesi come l'India o il Brasile, decidono di proporre una deroga ai brevetti dei vaccini anti-Covid. Big pharma protesta. In Vaticano qualcuno sorride.