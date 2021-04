Vaccini: India,'noi i più veloci, 100 mln dosi in 85 giorni'

(ANSA) - ROMA, 11 APR - L'India ha annunciato di essere diventato "il Paese più veloce del mondo" nella somministrazione di oltre 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Il ministero della Salute, citato dalla Bbc, ha dichiarato di aver raggiunto l'obiettivo in 85 giorni di campagna vaccinale, mentre gli Usa lo hanno raggiunto in 89 giorni e la Cina in 102. Il Paese asiatico tuttavia ha registrato oggi un aumento giornaliero di oltre 150 mila contagi e più di 800 morti. Almeno sei Stati inoltre lamentano la carenza di dosi, mentre il governo federale insiste di avere 40 milioni di dosi pronte per essere consegnate e che le "accuse" sulla mancanza di vaccini sono "assolutamente prive di fondamento" La campagna vaccinale mira a coprire 250 milioni di persone entro luglio, ma secondo gli esperti il ritmo di vaccinazioni dovrebbe accelerare per raggiungere questo obiettivo. Finora sono stati vaccinati lavoratori in prima linea e ultrasessantenni, ma da adesso tutti gli over 50 possono ricevere il vaccino nei centri di somministrazione e negli ospedali. (ANSA).