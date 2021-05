Vaccini: Breton, è tempo di aprire nuova fase sui brevetti

(ANSA) - BRUXELLES, 06 MAG - "Ora che la produzione di vaccini sta per centrare i nostri obiettivi, è tempo di aprire, come pianificato, una nuova fase: affrontare la questione dei brevetti per aumentare la produzione globale negli anni a venire". Lo scrive su Twitter il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, aggiungendo che "l'Ue continuerà ad esportare nel mondo" e invitando "gli altri Paesi produttori a fare lo stesso". (ANSA).