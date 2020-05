Usa, Zuckerberg ribadisce: Facebook ha politica diversa da Twitter

Roma, 30 mag. (askanews) - Mark Zuckerberg ha preso nuovamente le distanze da Jack Dorsey, spiegando perchè non è intervenuto contro il post del presidente americano, Donal Trump, segnalato ieri da Twitter per violazione alle "regole riguardanti l'esaltazione della violenza". Una censura arrivata all'indomani della firma di Trump di un ordine esecutivo che prevede l'eliminazione dell'immunità legale in caso di contenziosi e richieste di risarcimento legate ai contenuti delle pubblicazioni sulle piattaforme social."So che molte persone sono scioccate per il fatto che abbiamo lasciato il post del presidente, ma la nostra posizione è di consentire la massima libertà di espressione possibile a meno che questo non comporti un rischio imminente di danni specifici o pericoli dichiarati in politiche chiare", ha scritto il numero uno di Facebook in un lungo post."A differenza di Twitter - ha aggiunto - noi non abbiamo una politica che prevede il ricorso ad avvertimenti per i post che potrebbero incitare alla violenza, perchè crediamo che se un post incita alla violenza, dovrebbe essere rimosso a prescindere dal fatto che faccia notzia, anche se arriva da un politico. Oggi abbiamo avuto contatti con la Casa Bianca per spiegare queste politiche".Già il 28 maggio scorso, Zuckerberg aveva detto in un'intervista a Fox News di avere "una politica diversa" da Twitter, aggiungendo: "Credo semplicemente che Facebook non dovrebbe essere l'arbitro della verità di quanto la gente dice su internet".Dichiarazione a cui aveva replicato l'ammnistratore delegato di Twitter, Dorsey: "Continueremo a segnalare informazioni errate o controverse sulle elezioni in tutto il mondo. E ammetteremo e ci assumeremo la responsabilità di tutti gli errori che commetteremo. Questo non ci rende 'arbitri della verità'. La nostra intenzione è collegare i punti delle dichiarazioni contrastanti e mostrare le informazioni contestate in modo che le persone possano giudicare da sole".